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В учреждениях «РЖД-Медицины» на Приволжской железной дороге провели более восьми тысяч исследований на COVID-19

Новости
В учреждениях «РЖД-Медицины» на Приволжской железной дороге провели более восьми тысяч исследований на COVID-19

В клинических больницах сети «РЖД-Медицина» в Саратове и Волгограде проведено более восьми тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Лабораторные исследования проводятся с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), применяемые тест-системы зарегистрированы на территории Российской Федерации. Метод ПЦР-диагностики широко распространен, обладает высокой чувствительностью и позволяет обнаруживать заболевание на ранних стадиях, что крайне важно в условиях эпидемиологической обстановки.

В качестве биоматериала для проведения диагностики используется мазок из ротоглотки и носоглотки. Сотрудники, задействованные в этом процессе, экипированы в соответствии с требованиями по биологической безопасности. Для взятия материала можно вызвать врача на дом или пройти тестирование в больнице, где после каждого посещения проводится санитарная обработка кабинета, в котором производился забор мазков на коронавирус.

Лаборатории в учреждениях, выполняющие исследования на SARS-Cov-2 (вызывающего заболевание COVID-19), оснащены необходимым оборудованием, а также имеют разрешение Роспотребнадзора на выполнение исследований на новую коронавирусную инфекцию

Напомним, до недавнего времени тестирование на COVID-19 в медучреждениях сети «РЖД-Медицина» проводилось только для железнодорожников и медицинских работников. Теперь исследование может пройти любой желающий, не имеющий симптомов заболевания, не контактирующий с больным коронавирусной инфекцией и не находящийся на самоизоляции в связи с возвращением из-за рубежа.

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Узнать более подробную информацию о тестировании на коронавирусную инфекцию в учреждениях «РЖД-Медицины» можно по телефонам:

8 (8452) 74-44-54 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Саратова (1-й Станционный проезд, 7);

8 (8442) 90-31-55, 8 (8442) 43-50-55 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Волгограда (ул. Коммунистическая, 7).