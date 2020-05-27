На теплосетях Саратова заменены полтора километра самоизоляции

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С начала года новая теплоизоляция появилась более чем на 8,5 километра трубопроводов. Работа бригад не прекращалась в период нерабочих дней и продолжалась согласно годовому плану при соблюдении всех мер предосторожности. До конца года энергетики планируют заменить более 20 км изоляции.За последний месяц теплоизоляционные работы выполнены по следующим адресам: ул. Ново-Крекингская, 31, 33, 35, 37, 27, 8, 6; ул. Хомякова, 13; ул. Брянская, 30А; ул. Днепропетровская, 14.В работе специалисты используют минеральную вату и стеклопластик. Теплоизоляционный материал позволяет защитить трубопровод от агрессивного влияния факторов внешней среды и снижает тепловые потери при транспортировке тепловой энергии.Напомним, внутриквартальные сети переданы энергокомпании по концессии в ноябре 2019 года. На момент перехода 90 % тепловой изоляции трубопроводов находилось в ветхом состоянии, на некоторых участках она полностью отсутствовала. В рамках концессионного соглашения (до 2043 года) предусмотрено замена и восстановление 386 километров тепловой изоляции теплосетей малого диаметра.Энергетики обращают особое внимание, что главной причиной износа тепловой изоляции трубопроводов наружной прокладки является, в том числе, и человеческий фактор. Поэтому энергетики убедительно просят горожан не нарушать целостность изоляционного покрова теплотрасс, который был восстановлен, в том числе, и по их обращениям.