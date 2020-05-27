Саратовские учреждения культуры продолжат готовить онлайн-мероприятия в период самоизоляции

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Так, Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» отметил день рождения всемирно известного поэта Иосифа Бродского программой «Где обрывается память, начинается старая фильма…». Актеры подготовили отрывок из спектакля «Ду-Ду» по произведениям поэта. Его можно увидеть на странице театра в социальной сети «ВКонтакте» или на театральном YouTube-канале.Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского подготовил и разместил в социальных сетях онлайн-игровое занятие «А не рассказать ли тебе сказку» по мотивам собрания сказок А.Н.Афанасьева. Запись можно увидеть в группе музея во «ВКонтакте».В преддверии Дня защиты детей участники изостудии «Вдохновение» городского клуба детского творчества «Романтик» приглашают желающих посмотреть на их работы и вспомнить самую беззаботную, наполненную яркими событиями пору жизни. Презентация размещена в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».Также начали публиковать записи и программы своих отчетных концертов музыкальные школы и детские школы искусств. Любители творчества могут познакомиться с достижениями учеников ДШИ №17 им. М.Н.Симанского, детской музыкальной школы №14, детской музыкальной школы №7 и других образовательных учреждений.