27 Мая 2020 СРЕДА
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На теплосетях Саратова заменены полтора километра самоизоляции
15:23 | 27 мая
В Саратовской области выдано почти 2700 сертификатов на материнский капитал в проактивном режиме
14:30 | 27 мая
Саратовские учреждения культуры продолжат готовить онлайн-мероприятия в период самоизоляции
13:37 | 27 мая
В Саратове обсудят перспективы развития торгово-экономических отношений стран ЕАЭС
12:45 | 27 мая
Валерий Радаев провел заседание Координационного совета по противодействию распространению коронавируса
11:39 | 27 мая
Приобрести одноразовые маски можно в саратовских электричках и пригородных кассах
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В поселке Елшанка открыта новая торговая площадка для саратовских сельхозпроизводителей
09:00 | 27 мая
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Саратовские учреждения культуры продолжат готовить онлайн-мероприятия в период самоизоляции

Новости


В условиях продолжающегося периода самоизоляции театры, музеи и клубы Саратова продолжают готовить и представлять жителям онлайн-мероприятия на различную тематику.

Так, Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» отметил день рождения всемирно известного поэта Иосифа Бродского программой «Где обрывается память, начинается старая фильма…». Актеры подготовили отрывок из спектакля «Ду-Ду» по произведениям поэта. Его можно увидеть на странице театра в социальной сети «ВКонтакте» или на театральном YouTube-канале.

Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского подготовил и разместил в социальных сетях онлайн-игровое занятие «А не рассказать ли тебе сказку» по мотивам собрания сказок А.Н.Афанасьева. Запись можно увидеть в группе музея во «ВКонтакте».

В преддверии Дня защиты детей участники изостудии «Вдохновение» городского клуба детского творчества «Романтик» приглашают желающих посмотреть на их работы и вспомнить самую беззаботную, наполненную яркими событиями пору жизни. Презентация размещена в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Также начали публиковать записи и программы своих отчетных концертов музыкальные школы и детские школы искусств. Любители творчества могут познакомиться с достижениями учеников ДШИ №17 им. М.Н.Симанского, детской музыкальной школы №14, детской музыкальной школы №7 и других образовательных учреждений.