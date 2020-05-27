Валерий Радаев провел заседание Координационного совета по противодействию распространению коронавируса

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Обсуждались санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории региона, показатели необходимые для поэтапного снятия ограничений и другие текущие вопросы."Губернатор отметил, что 31 мая завершается период официально объявленной самоизоляции: «Каждый регион, отталкиваясь от эпидемиологической ситуации на своей территории и руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора, будет принимать решение о сроках поэтапного снятия ограничений».Валерий Радаев сообщил о том, что сегодня согласно предписанию Роспотребнадзора снимается карантин в Краснокутском районе. «Предпринятые меры в муниципалитете показали свою эффективность, остановили очаговое распространение инфекции», – рассказал Валерий Радаев.Отдельно глава региона обратил внимание на вопросы оздоровления жителей на базе региональных санаторно-оздоровительных центров и внутренний туризм. По его словам, это тема на ближайшие месяцы будет требовать серьезных организационных усилий: «Здесь надо понимать главное: массированная разъяснительная работа должна оградить людей от рисков, связанных с поездками в отпуск за рубеж. Такие рекомендации уже прозвучали на федеральном уровне и к ним необходимо отнестись с предельным вниманием».Губернатор поставил ряд задач по организации санаторно-курортного отдыха в сложившихся условиях. «В области работают 20 санаториев и санаторно-оздоровительных центров, порядка ста турбаз. Вся база санаторно-курортного отдыха должна быть подготовлена в соответствии с санитарными нормами. Еще одна составляющая - система тестирования перед приемом в санатории. То есть, мы видим, что задач много. Они требуют межведомственного взаимодействия и самое главное – постоянного информирования граждан. Безопасный внутренний туризм – вот главное, на чем необходимо делать акцент», – подчеркнул Валерий Радаев.Губернатор сообщил, что еще одно предприятие региона – Калининский завод резиновых изделий, получил лицензию на выпуск медицинских перчаток. Таким образом, уже около 50-ти саратовских предприятий производят средства индивидуальной защиты и антисептики.Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова доложила, что в Саратовской области за сутки выявлено 65 новых случаев. Растет количество проводимых тестов. Всего их сделано более 69 тыс., за сутки – 2313. Большинство заболевших входят в возрастную группу от 30 до 65 лет (63%).По словам Ольги Кожановой, для первого этапа снятия ограничительных мер в регионе нестабильным является показатель распространения инфекции.Министр здравоохранения Олег Костин проинформировал, что по состоянию на сегодняшний день для приема больных коронавирусом развернуто 2338 инфекционных коек, на которых находятся 1205 пациентов (занятость – 51,5%). С начало эпидемии 861 пациент выздоровел, из них 49 человек за сутки. Сегодня впервые количество выписанных из стационаров превысило количество госпитализированных на 29 человек. В больницах достаточное количество лекарственных препаратов, имеется запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.Министр отметил, что в регионе продолжаются планомерные выплаты медикам, включая страховые выплаты. По вопросам оплаты труда работает телефон «горячей линии».Губернатор Валерий Радаев поручил детально отрабатывать появляющиеся сообщения по невыплатам надбавок медицинским работникам.О ситуации в муниципальных образованиях, в которых введены ограничительные меры (карантин), по видеосвязи доложили главы Самойловского, Новоузенского, Аткарского, Вольского районов. На территориях, где введен карантин, работает система пропускного режима, организовано продовольственное и лекарственное обеспечение, принимаются меры для помощи пожилым и малоимущим семьям", - сообщает пресс-служба губернатора.