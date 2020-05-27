Валерий Радаев провел заседание Координационного совета по противодействию распространению коронавируса
Губернатор Валерий Радаев провел заседание Координационного совета области по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Обсуждались санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории региона, показатели необходимые для поэтапного снятия ограничений и другие текущие вопросы.
"Губернатор отметил, что 31 мая завершается период официально объявленной самоизоляции: «Каждый регион, отталкиваясь от эпидемиологической ситуации на своей территории и руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора, будет принимать решение о сроках поэтапного снятия ограничений».
Валерий Радаев сообщил о том, что сегодня согласно предписанию Роспотребнадзора снимается карантин в Краснокутском районе. «Предпринятые меры в муниципалитете показали свою эффективность, остановили очаговое распространение инфекции», – рассказал Валерий Радаев.
Отдельно глава региона обратил внимание на вопросы оздоровления жителей на базе региональных санаторно-оздоровительных центров и внутренний туризм. По его словам, это тема на ближайшие месяцы будет требовать серьезных организационных усилий: «Здесь надо понимать главное: массированная разъяснительная работа должна оградить людей от рисков, связанных с поездками в отпуск за рубеж. Такие рекомендации уже прозвучали на федеральном уровне и к ним необходимо отнестись с предельным вниманием».
Губернатор поставил ряд задач по организации санаторно-курортного отдыха в сложившихся условиях. «В области работают 20 санаториев и санаторно-оздоровительных центров, порядка ста турбаз. Вся база санаторно-курортного отдыха должна быть подготовлена в соответствии с санитарными нормами. Еще одна составляющая - система тестирования перед приемом в санатории. То есть, мы видим, что задач много. Они требуют межведомственного взаимодействия и самое главное – постоянного информирования граждан. Безопасный внутренний туризм – вот главное, на чем необходимо делать акцент», – подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор сообщил, что еще одно предприятие региона – Калининский завод резиновых изделий, получил лицензию на выпуск медицинских перчаток. Таким образом, уже около 50-ти саратовских предприятий производят средства индивидуальной защиты и антисептики.
Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова доложила, что в Саратовской области за сутки выявлено 65 новых случаев. Растет количество проводимых тестов. Всего их сделано более 69 тыс., за сутки – 2313. Большинство заболевших входят в возрастную группу от 30 до 65 лет (63%).
По словам Ольги Кожановой, для первого этапа снятия ограничительных мер в регионе нестабильным является показатель распространения инфекции.
Министр здравоохранения Олег Костин проинформировал, что по состоянию на сегодняшний день для приема больных коронавирусом развернуто 2338 инфекционных коек, на которых находятся 1205 пациентов (занятость – 51,5%). С начало эпидемии 861 пациент выздоровел, из них 49 человек за сутки. Сегодня впервые количество выписанных из стационаров превысило количество госпитализированных на 29 человек. В больницах достаточное количество лекарственных препаратов, имеется запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.
Министр отметил, что в регионе продолжаются планомерные выплаты медикам, включая страховые выплаты. По вопросам оплаты труда работает телефон «горячей линии».
Губернатор Валерий Радаев поручил детально отрабатывать появляющиеся сообщения по невыплатам надбавок медицинским работникам.
О ситуации в муниципальных образованиях, в которых введены ограничительные меры (карантин), по видеосвязи доложили главы Самойловского, Новоузенского, Аткарского, Вольского районов. На территориях, где введен карантин, работает система пропускного режима, организовано продовольственное и лекарственное обеспечение, принимаются меры для помощи пожилым и малоимущим семьям", - сообщает пресс-служба губернатора.