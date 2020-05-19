В Саратове проводят ежедневную дезинфекцию общественного транспорта и остановок

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Так, 2 раза в сутки проводят обработку и влажную уборку вагонов электротранспорта в депо. На конечных остановках после каждого рейса проводится обязательная дезинфекция салона. Сегодня пассажиров перевозят 82 единицы трамваем и троллейбусов. Каждой бригаде ежедневно выдаются по 3 защитные маски. Водитель и кондуктор меняют их раз в три часа.Такие же меры безопасности проводят и на автобусных маршрутах. В городе курсирует более 600 единиц транспорта. Организована санитарная обработка поверхностей в салонах после каждого рейса и генеральная уборка дважды в день. МКУ «Транспортное управление» совместно с комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города проводятся ежедневные проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий. С гражданами, входящими в общественный транспорт без защитных масок, ведут профилактическую работу.Кроме того, проводится дезинфекция антисептическими растворами и остановочных павильонов. Ежедневно 4 бригады сотрудников обрабатывают по 20 остановок.