Конференция «ОПК: Гособоронзаказ и рынок» состоялась в онлайн-формате
В онлайн-режиме 30 апреля состоялась конференция «ОПК: Гособоронзаказ и рынок». В рамках мероприятия эксперты обсудили ряд актуальных вопросов ценообразования (ФАС России), особенности построения НИОКР, банковского сопровождения расчетов в сфере ГОЗ (Промсвязьбанк), планируемые изменения законодательной базы по интеллектуальной собственности. Организаторами события выступили агентство маркетинговых коммуникаций «Дифанс Медиа» и журнал «Новый оборонный заказ. Стратегии».
Как отмечено на конференции, весной и летом планируется принять около десятка нормативов разной направленности в сфере ценообразования. На форуме были озвучены наиболее актуальные вопросы по открытию и ведению расчетов по отдельным счетам в ГОЗ. Также в рамках конференции эксперты рассмотрели ряд аспектов НИОКР, критерии отнесения товаров, работ и услуг к инновационной и технологичной продукции, затронуты вопросы контроля и надзора в случаях использования рынком РИД, созданных за счет бюджетных ассигнований и другие проблемы.
Следующая конференция запланирована на 18 июня в целях обсуждения антикризисных мер для исполнителей ГОЗ.