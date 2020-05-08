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Саратовский филиал «Т Плюс» приступает к проверке теплосетей Саратова

Новости


С 12 мая Саратовский филиал «Т Плюс» приступает к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей Саратова.

График испытаний утвержден руководством энергокомпании и согласован с муниципалитетом. Для комфорта жителей в период самоизоляции в праздничные майские дни, энергокомпания скорректировала сроки начала гидравлических испытаний. Перенос опрессовки на более поздние даты отрицательно скажется на сроках выполнения летней ремонтной кампании.

Первыми опрессовку пройдут тепломагистрали № 3А от ТЭЦ-1, № 2 от ТЭЦ-2 и № 3 от ГРЭС. Для безопасности жителей многоквартирных домов на время испытаний (до 25 мая включительно) будет приостановлено горячее водоснабжение по адресам, указанным в списке на сайте http://teplo.energy/.

О проверке тепловых сетей энергокомпания заранее уведомила управляющие организации, чтобы они перекрыли задвижки внутри своих объектов и уведомили жителей многоквартирных домов о предстоящем ограничении ГВС. Процесс возобновления подачи горячей воды начнется сразу после завершения испытаний и ремонтно-профилактических работ. Однако, сроки возобновления ГВС по конкретным адресам будут зависеть и от характера выявленных повреждений, и оперативности работы персонала управляющих компаний, обслуживающих тепловые узлы внутри домов.

Саратовский филиал «Т Плюс» призывает горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидравлические испытания - это одна из важнейших технологических процедур в рамках подготовки теплосетей к новому отопительному сезону. Благодаря опрессовкам удается обнаружить поврежденные участки трубопровода и своевременно устранить повреждения, что позволит надежно и безаварийно обеспечивать потребителей тепловой энергией весь будущий отопительный сезон. С полным графиком испытаний тепловых сетей можно ознакомиться на официальном сайте http://www.tplusgroup.ru/org/saratov/news/single/item/saratovskii-filial-t-pljus-pristupaet-k-proverke-tep/

Энергетики напоминают, что гидравлические испытания тепловых сетей проводятся под повышенным давлением с температурой теплоносителя не выше +40°С и в связи с этим убедительно просят саратовцев не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами, не оставлять вблизи теплотрасс автотранспорт и прочее имущество. Это не только гарантирует сохранность последнего в период подъема давления в системе, но и позволит не затягивать ремонтные работы трубопроводов из-за припаркованного на них автотранспорта.