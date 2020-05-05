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ВНИМАНИЕ!!! Саратовский академический театр драмы приглашает на онлайн-трансляции "Лучших дней нашей жизни" и "Сиротливого Запада"

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ВНИМАНИЕ!!! Саратовский академический театр драмы приглашает на онлайн-трансляции "Лучших дней нашей жизни" и "Сиротливого Запада"

В условиях самоизоляции в связи с профилактикой коронавирусной инфекции Саратовский академический театр драмы продолжает видеотрансляции спектаклей собственного репертуара.

Расписание трансляций на май:

Сегодня, 5 мая, зрители смогут увидеть спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузов, премьера которого состоялась мая 2015 года.
ВНИМАНИЕ!!! Саратовский академический театр драмы приглашает на онлайн-трансляции "Лучших дней нашей жизни" и "Сиротливого Запада"

Накануне Дня Победы, 08 мая,аккаунты Академдрамы представят театралам композицию «Он вчера не вернулся из боя».
ВНИМАНИЕ!!! Саратовский академический театр драмы приглашает на онлайн-трансляции "Лучших дней нашей жизни" и "Сиротливого Запада"

12 мая вас ожидает «Настоящая комедия» по пьесе Ноэля Коуарда.
ВНИМАНИЕ!!! Саратовский академический театр драмы приглашает на онлайн-трансляции "Лучших дней нашей жизни" и "Сиротливого Запада"

«Лучшие дни нашей жизни» связаны для саратовской публики со временем, когда спектакль с одноименным названием по пьесе Уильяма Сарояна шел на Большой сцене театра имени И.А.Слонова. Непередаваемая атмосфера постановки; режиссура Александра Плетнева, большого мастера, своим искусством заселявшего сценическое пространство любовью и добротой; непревзойденная игра народного артиста России Григория Аредакова; незаменимая актерская "отдельность" Сергея Захарина; восхитительный выход из "зоны комфорта" народного артиста Игоря Баголея; исключительно талантливая ансамблевая жизнь труппы Академдрамы на сцене, - спектакль "Лучшие дни нашей жизни" достоин только превосходных характеристик. В этом вы сможете убедиться, посмотрев его 19 мая.

Также абсолютно невозможно пропустить «Сиротливый Запад» по пьесе Мартина Мак-Донаха.
ВНИМАНИЕ!!! Саратовский академический театр драмы приглашает на онлайн-трансляции "Лучших дней нашей жизни" и "Сиротливого Запада"
С 2007-го, премьерного для него года, спектакль шел с большим успехом, обеспеченным пронзительным звучанием, заданным ему постановщиком Антоном Коваленко. Какое же это было немыслимое противостояние: дерзких, азартно ненавидящих друг друга братьев (Александр Кузьмин и Андрей Казаков) и мудрого отца Уэлша, гасящего окружающий ад своей спокойной верой (выдающаяся роль Валерия Малинина).
26 МАЯ САРАТОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ СВИДЕТЕЛЕМ ЭТОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СОБЫТИЯ! НЕ ПРОПУСТИТЕ!

НАЧАЛО ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ - 18.30