24 апреля 2020 ПЯТНИЦА
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В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Саратове начали проводить исследования по выявлению коронавирусной инфекции

Новости
В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Саратове начали проводить исследования по выявлению коронавирусной инфекции


В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Саратове начали проводить исследования по выявлению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для этих целей в её лабораторию был приобретён ламинарный шкаф, который проверили специалисты института «Микроб» Роспотребнадзора. Они провели аттестацию оборудования для работы с биологическими материалами, позволяющими выявлять COVID-19. Кроме того, лаборатория клинической больницы получила необходимые тест-системы, разработанные Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирске.

Выявление коронавирусной инфекции проводят по методу ПЦР-диагностики для железнодорожников и медицинских работников. Биоматериал для проведения диагностики заболевания забирается методом мазка из носоглотки человека, находящегося дома. Сотрудники, задействованные в этом процессе, экипированы в соответствии с требованиями по биологической безопасности.

Метод ПЦР-диагностики широко распространен и имеет высокую надежность. Он позволяет обнаруживать заболевание на ранних стадиях, что очень важно для экстренной диагностики.

Более подробную информацию о деятельности клинической больницы «РЖД-Медицина» в Саратове можно узнать по телефону: 8 (8452) 74-44-54.