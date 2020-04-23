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Саратовские спортсмены предлагают горожанам эксклюзивные онлайн-тренировки

Новости


В период самоизоляции для саратовцев стали доступны новые возможности поддержания спортивной формы и ведения здорового образа жизни.

Управление по физической культуре и спорту администрации города в своих аккаунтах в социальных сетях предлагает несколько способов, которые помогут горожанам обеспечить себе нужный уровень физической активности.

Так, подписчики, спортсмены и простые горожане имеют возможность каждый день в 9:30 сделать утреннюю зарядку вместе с известным спортсменом Даци Дациевым. Он выкладывает тематические видео в своем Инстаграм-профиле @datsiev_club.

Желающие могут также поддержать российские спортивные традиции и поучаствовать в челлендже #ТренировкаГТО. Потренироваться можно вместе с двукратным Всероссийского фестиваля ГТО среди студентов Рустамом Абди Оглы или с судьей Фестивалей комплекса ГТО Александром Клочковым. Записи самых интересных, креативных и информативных роликов будут еженедельно выкладываться в соцсетях.

Кроме этого, во время самоизоляции саратовцы могут заняться спортом, подбирая себе индивидуальные комплексы для домашних тренировок от известных спортсменов и тренеров. Такую информацию управление по физической культуре и спорту администрации города выкладывает ежедневно на своей странице во ВКонтакте и в аккаунте Инстаграм.

Воспитанники муниципальных спортивных школ присылают для публикации записи своих тренировок. Так, возможности поддерживать хорошую физическую форму продемонстрировали дзюдоисты ЦСШОР, спортсмены по прыжкам в воду СШОР №11, девушки и юноши из СШОР №14 «Волга», а так же тренер СШОР №6 Марина Бочкарева. Записи своих тренировок размещали морские многоборцы, легкоатлеты и представители других спортивных направлений.

Кроме того, физкультурникам и спортсменам сотрудники управления предлагают подборки мотивирующих фильмов на соответствующую тематику. Перед празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне управление готовит информационный буклет, в котором представит биографии саратовских спортсменов, участвовавших в битвах Второй Мировой войны. После завершения ограничительных мер этот буклет могут получить все желающие.