В летний сезон 76 дополнительных поездов выводится из обращения

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По информации пресс-службы ПривЖД, в связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки холдинг «РЖД» временно выводит из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. Также не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники.В Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях будут выведены из обращения следующие поезда:– № 405/406 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 28, 30 апреля, 4, 5, 7, 10, 11 мая, из Москвы – 29 апреля, 1, 5, 6, 8, 11, 12 мая;– № 465/466 Волгоград – Имеретинский Курорт отправлением из Волгограда 24,26 мая, из Имеретинского Курорта – 25 мая, 27 мая;– № 505/506 Волгоград – Имеретинский Курорт отправлением из Волгограда 11, 13 июня, из Имеретинского Курорта – 12, 14 июня;– № 575/576 Екатеринбург – Волгоград отправлением из Екатеринбурга 30 апреля, из Волгограда – 2 мая;– № 587/588 Воронеж – Волгоград отправлением из Воронежа 1, 15, 22 мая, из Волгограда – 2, 16, 23 мая;– № 465/466 Астрахань – Имеретинский Курорт отправлением из Астрахани с 27 мая, из Имеретинского Курорта – с 25 мая;– № 13/14 Саратов – Адлер отправлением из Саратова через день с 27 апреля по 3 ноября, из Адлера – через день с 28 апреля по 4 ноября;– № 239/240 Саратов – Москва отправлением из Саратова 28 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая, 10, 14 июня, из Москвы – 29 апреля, 5, 6, 8, 12, 13 мая, 11, 15 июня;– № 469/470 Саратов – Новороссийск отправлением из Саратова с 1 июня, из Новороссийска – с 3 июня;– № 505/506 Саратов – Имеретинский Курорт отправлением из Саратова с 14 июня, из Имеретинского Курорта – с 12 июня;– № 523/524 Саратов – Анапа отправлением из Саратова с 26 мая, из Анапы – с 28 мая.Дополнительные и сезонные поезда традиционно назначаются холдингом «РЖД» для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в майские праздничные дни, так и в сезон летних отпусков. Однако в связи с отсутствием у пассажиров в настоящее время возможности планировать и организовывать свои путешествия целесообразность курсирования дополнительных поездов отсутствует.Холдинг «РЖД» отмечает развитие тенденции к дальнейшему снижению заполняемости пассажирских поездов, курсирующих в дальнем следовании. Так, с 21 марта текущего года наблюдается почти 80% снижение пассажиропотока на сети ОАОПо сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проданных билетов на май-июнь в среднем сократилось на 60%, при этом значительно вырос их возврат. Например, на поезда, отправляющиеся в мае, количество возвращенных билетов до 7 раз превышает аналогичные показатели прошлого года.Пассажирам, уже купившим билеты на данные поезда, будет предложено переоформить их либо вернуть в полном объеме средства за билеты. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД». Напомним, при оформлении проездного документа в кассе АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), на сайте и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» у пассажиров есть возможность оставить номера мобильных телефонов, на которые будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поездов в случае чрезвычайных ситуаций.