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Отправка писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла вдвое в январе-марте

Новости


В 1 квартале 2020 года с железнодорожных вокзалов Саратова, Волгограда, Астрахани и Балаково поездами дальнего следования было отправлено 350 писем и малогабаритных посылок.

Это почти в два раза больше, чем отмечалось годом ранее. В тоже время для выдачи поступило 824 единицы грузобагажа, присланных из других регионов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил более 25%.

Чаще всего на вокзалы ПривЖД поступают посылки из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, корреспонденция прибывает из Самары, Адлера, Рязани, Казани, Кургана, Челябинска, Анапы, Ижевска, Омска, Иваново, Краснодара, Перми, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Сочи, Сургута, Ульяновска, Оренбурга. В списке наиболее популярных адресатов также числятся железнодорожные вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга. Также востребованы маршруты до Казани, Самары, Сочи, Рязани, Краснодара, Челябинска и Екатеринбурга.

Для получения услуги на вокзале Балаково необходимо обратиться к дежурному по вокзалу, на остальных вокзалах – в справочное окно. К отправке принимаются документы, вещи, а также корреспонденция общим весом до 10 кг. При этом сумма трёх измерений не должна превышать 180 см.

В целях предотвращения передачи запрещённых грузов (скоропортящихся продуктов, лекарственных средств, колющих предметов и т.д.) упаковка производится специалистом вокзального комплекса. Для исключения несанкционированного открытия применяется фирменная клейкая лента. В качестве дополнительной защиты контейнеров используются номерные одноразовые пломбы.

Отправка писем и малогабаритных посылок из Саратова, Волгограда, Балаково и Астрахани осуществляется на железнодорожные вокзалы, расположенные более чем в 230 населённых пунктах РФ. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса посылки и расстояния до пункта назначения.