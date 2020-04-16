Саратовские медики призывают дачников помнить об опасности заразиться коронавирусной инфекцией

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Горожане начали массово выезжать свои участки. Между тем, медики призывают не расслабляться и помнить об опасности заразиться коронавирусной инфекцией.«Сегодня время, когда люди имеют возможность поехать на дачу. Мы должны помнить о том, что целью поездки является исключительно самоизоляция в своем помещении на свежем воздухе. Мы должны соблюдать все четкие рекомендации эпидемиологов, предложенные нам для профилактики коронавирусной инфекции. В этот момент нужно помнить, что общение с соседями, друзьями и близкими должны быть исключены. Также не стоит забывать, что при поездке на дачу и обратно необходимо носить маску и по возвращению из города чаще мыть руки с мылом, чтобы избежать нахождения вируса на теле. Если мы будем придерживаться этих правил, то снизим риск заболеваемости. Прислушивайтесь к рекомендациям врачей», - рассказал главный врач Областного клинического центра комбустиологии, депутат гордумы Николай Островский.Заведующий кафедрой общей гигиены и экологии СГМУ им. В. И. Разумовского Юрий Елисеев в свою очередь отметил, что сейчас горожанам нужно меньше выходить на улицу.«Прежде всего, это касается мест большого скопления людей. Обязательно ношение масок, перчаток в общественных местах. После улицы обязательное мытье рук в течение 20-30 секунд. Если есть признаки ОРВИ необходимо самоизолироваться, обратиться к врачу и остаться дома. Больше пить жидкости и своевременно закаляться. Я бы не советовал сейчас выезжать гражданам на дачные участки. Это связано с тем, что погода сейчас не устойчивая и люди еще не адаптировались к ней. Если сейчас промочить ноги или охладиться, то могут начаться признаки инфлюэнции. На данный момент между обычным ОРЗ, гриппом и короновирусной инфекции очень тяжело провести диагноз», - сообщил Юрий ЕлисеевДиректор Саратовского научно-исследовательского института сельской гигиены Роспотребнадзора, отличник здравоохранения Российской Федерации, академик Медико-технологической академии, доктор медицинских наук, профессор, Владимир Спирин поддержал коллег, добавив, что в первую очередь необходимо защитить тех, кто начнет процесс посева зерновых культур.«Этот процесс нельзя перенести или остановить. На дачных участках условия для самоизоляции хорошие, если исключать контакты с посторонними людьми. Вся беда заключается в том, что на праздники к дачникам приедут гости, знакомые и близкие. Опасения вызывает только то, что велик процент людей, которые переносят инфекцию бессимптомно. Они являются носителями и источниками распространения вируса. Нужно информировать людей о мерах безопасности при выезде за город. В группу риска попадают люди в возрасте, люди, которые курят, и люди, у которых имеются хронические заболевания. Им стоит быть осторожнее. Необходимо изолировать себя по возможности. Дачникам рекомендую не ездить в набитом транспорте. Также при выезде на дачу в обязательном порядке должны быть использованы маски и иметь при себе дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей», - подытожил Владимир Спирин.