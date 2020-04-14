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Академдрама покажет в режиме онлайн спектакли "Условные единицы", "Записки сумасшедшего" и "Квартет"

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В дни карантина, который продолжается из-за угрозы коронавирусной инфекции, Саратовский академический театр драмы планирует показать спектакли из своего архива в режиме "онлайн".

Соответствующее обращение руководство театра разместило на официальном сайте:

"В предлагаемых обстоятельствах сегодняшнего времени театр временно оказался отрезан от главного своего составляющего — зрителя. Понимаем, что и зритель скучает без нас. Саратовский театр драмы имени И.А.Слонова решил предложить нашим зрителям несколько спектаклей из своего видео-архива, чтобы в режиме он-лайн ровно в 18.30 вновь почувствовать себя в зрительном зале. На сегодняшний момент в планах театра показ трех спектаклей:

14 апреля - показ спектакля «Условные единицы» по пьесе современного драматурга Виктории Никифоровой, премьера состоялась 18 апреля 2009 года. Спектакль про любовь и сопутствующие ей условности. Но прежде всего это блистательный дуэт прекрасных актеров, заслуженных артистов России Эльвиры Данилиной и Игоря Баголея.

21 апреля - один из самых ярких спектаклей Малой сцены «Записки сумасшедшего» по произведениям Николая Гоголя в постановке талантливого режиссера Антона Коваленко(«Сиротливый Запад», «Щелкунчик», «Женитьба»), ученика легендарного Камы Гинкаса. Премьера состоялась 3 октября 2008 года.

28 апреля — знаменитый «Квартет» Рональда Харвуда! Премьера состоялась 15 апреля 2006 года, режиссер Вадим Горбунов. Не каждый театр может себе такое позволить. Четыре народных артиста России, четыре звезды саратовской сцены — Людмила Гришина, Валентина Федотова, Григорий Аредаков и Александр Галко! Мелодрама. Место действия - графство Кент, дом ветеранов сцены. Звезды оперы, в былые времена вместе пели, пили, дружили, любили, тут встречаются вновь. Какая энергетика, какие эмоции!

Кроме показов спектаклей регулярно на странице театра в сети Инстаграм проводятся прямые эфиры с артистами театра. instagram.com/sardrama/

Желаем ярких впечатлений и до новых встреч, дорогие зрители!"