Волейболистки Молодежного «Протона» приняли участие в «Финале шести»
19-20 марта в Казани состоялись завершающие матчи «Финала шести» Молодежной волейбольной лиги.
19 марта «Протон-Саратов» проиграл ВК «Подмосковье» (Московская область) - 1:3. 20 марта подопечные Дмитрия Чурикова завершили первенство МВЛ матчем с «Динамо» (Москва), в котором уступили со счетом 1:3. Наша команда заняла 6-ю строчку «Финала шести». Победителем МВЛ-2019/20 стало «Динамо-Казань-УОР» (Казань).
Следующий матч у «Протона» в рамках турнира за 5-8 места Суперлиги Париматч состоится в Саратове, в ФОК «Звездный», с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург). Дата не установлена.