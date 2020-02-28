Муниципалитеты Саратовской области приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Города для детей – 2020»
Городские и сельские населенные пункты могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей – 2020».
Всероссийский конкурс проходит среди городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений по следующим категориям:
- муниципальные образования, являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации;
- муниципальные образования с населением более 100 тысяч человек;
- муниципальные образования с населением от 20 до 100 тысяч человек;
- муниципальные образования с населением менее 20 тысяч человек.
Конкурс проходит в целях создания благоприятных условий для успешного развития, воспитания и самореализации детей, профилактики детского и семейного неблагополучия, привлечения к проблемам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации широкого круга общественности, органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности.
Организаторами Всероссийского конкурса «Города для детей – 2020» выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках конкурса участникам предлагается выполнить конкурсные задания на следующие темы:
«Великая Победа. Книга доблести моих земляков»
- Создание книги памяти о земляках, выполнивших свой воинский и трудовой долг в годы Великой Отечественной войны;
«Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России»
- Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности детей, подростков и родителей об общероссийском детском телефоне доверия, включая мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия 17 мая;
«Семейные выходные»
- Увеличение количества площадок и периодичности проведения мероприятий для родителей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, ориентированных на развитие активного семейного отдыха и здоровье сберегающего досуга.
В 2019 году в конкурсе принял участие 361 муниципалитет из 73 субъектов Российской Федерации.
Заявки на участие принимаются до 15 марта 2020 года. С положением и условиями участия в конкурсе городов России «Города для детей 2020» можно ознакомиться на официальном сайте: www.goroda-detyam.ru.