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Муниципалитеты Саратовской области приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Города для детей – 2020»

Новости
Муниципалитеты Саратовской области приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Города для детей – 2020»

Городские и сельские населенные пункты могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей – 2020».

Всероссийский конкурс проходит среди городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений по следующим категориям:

- муниципальные образования, являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации;

- муниципальные образования с населением более 100 тысяч человек;

- муниципальные образования с населением от 20 до 100 тысяч человек;

- муниципальные образования с населением менее 20 тысяч человек.

Конкурс проходит в целях создания благоприятных условий для успешного развития, воспитания и самореализации детей, профилактики детского и семейного неблагополучия, привлечения к проблемам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации широкого круга общественности, органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности.

Организаторами Всероссийского конкурса «Города для детей – 2020» выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках конкурса участникам предлагается выполнить конкурсные задания на следующие темы:

«Великая Победа. Книга доблести моих земляков»

- Создание книги памяти о земляках, выполнивших свой воинский и трудовой долг в годы Великой Отечественной войны;

«Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России»

- Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности детей, подростков и родителей об общероссийском детском телефоне доверия, включая мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия 17 мая;

«Семейные выходные»

- Увеличение количества площадок и периодичности проведения мероприятий для родителей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами, ориентированных на развитие активного семейного отдыха и здоровье сберегающего досуга.

В 2019 году в конкурсе принял участие 361 муниципалитет из 73 субъектов Российской Федерации.

Заявки на участие принимаются до 15 марта 2020 года. С положением и условиями участия в конкурсе городов России «Города для детей 2020» можно ознакомиться на официальном сайте: www.goroda-detyam.ru.