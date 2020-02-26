26 Февраля 2020 СРЕДА
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17:00 | 26 февраля
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16:07 | 26 февраля
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15:21 | 26 февраля
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14:27 | 26 февраля
Открыты продажи на прямые рейсы из «Гагарина» в Симферополь на весенне-летний период
13:30 | 26 февраля
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12:38 | 26 февраля
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11:45 | 26 февраля
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Открыты продажи на прямые рейсы из «Гагарина» в Симферополь на весенне-летний период

Новости


Авиакомпания Pegas Fly открыла продажи авиабилетов на прямые рейсы в Симферополь из международного аэропорта «Гагарин» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»).

Полеты из Саратова в Крым запланированы к выполнению с 1 июня три раза в неделю по понедельникам, пятницам и субботам. Из аэропорта «Гагарин» вылет запланирован по понедельникам в 12:15, по пятницам в 05:05 и субботам в 12:40 по местному времени.

Авиакомпания Pegas Fly планирует осуществлять перевозки на воздушных судах Embraer 190, вместимостью 110 кресел.

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайте авиакомпании.

НАША СПРАВКА:

«Аэропорты Регионов» - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2019 г. составил более 15,5 млн. человек. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания «Аэропорты Регионов» осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы - создает условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России.

Справка о новом аэропортовом комплексе «Гагарин» (г.Саратов) (gsv.aero): Аэропортовый комплекс «Гагарин» возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу 3000 х 45 м, пассажирский терминал площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составляет 1 млн пасс. в год. Главный оператор аэропорта - АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Распоряжением Правительства РФ №945-р от 22 мая 2018 года новому аэропорту Саратова присвоено название «Гагарин». Ввод в эксплуатацию аэропорта осуществлен 20 августа 2019 года.