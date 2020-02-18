В Саратовской области впервые будут выбирать «Лучшие детские школы искусств"

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Он проходит в рамках реализации государственной программы «Культура Саратовской области» с ноября 2019 года по март 2020 года и направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в регионе, поддержку детских школ искусств и развитие творческой деятельности педагогических коллективов.Всего заявки на участие в конкурсе подали 37 детских школ искусств области: 24 городских (Аркадак, Аткарск, Балаково, Балашов, Ершов, Калининск, Красноармейск, Красный Кут, Новоузенск, Пугачев, Петровск, Ртищево, Саратов, ЗАТО Светлый, Хвалынск, Энгельс) и 13 сельских (Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Екатериновский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Озинский, Питерский, Перелюбский, Ровенский, Романовский, Саратовский, Советский, Турковский районы).Участники конкурса предоставили в оргкомитет видеопрезентацию и информационную справку о своей деятельности.Все направления работы и основные достижения каждой из школ оценивались по определенным критериям в соответствии с положением о конкурсе. Особое внимание уделялось качеству обучения в школе: реализации дополнительных предпрофессиональных программ и результативности участия в мероприятиях международного, всероссийского и областного уровней.По количеству набранных баллов в заключительный тур прошли следующие детские школы искусств:в номинации «Лучшая детская школа искусств городского поселения» -муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» г. Саратова;муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» г. Балашова;государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Пугачева Саратовской области;муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» Энгельсского муниципального района.В номинации «Лучшая детская школа искусств районного (сельского) поселения» -муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» р. п. Екатериновка Саратовской области;государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Ивантеевка Саратовской области;муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», р. п. Степное Советского района Саратовской области».Заключительный тур конкурса пройдет в марте 2020 года в муниципальных районах и городских округах в очной форме – в виде концертов, смотров и выставок творческих работ с использованием видеопрезентаций о деятельности школы.