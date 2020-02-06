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Юрий Шварц стал бронзовым призером открытого Чемпионата Франции по фехтованию на рапирах среди ветеранов

Новости


2 февраля в городе Лилль (Франция) прошел открытый Чемпионат Франции по фехтованию на рапирах среди ветеранов.

Саратовский спортсмен Юрий Шварц занял 3 место в личных соревнованиях. Напомним, что 24 ноября 2019 года он завоевал золотую медаль Кубка России в соревнованиях на рапирах среди ветеранов в возрастной категории «60 – 69 лет».

Юрий Григорьевич родился в 1958 году в семье заслуженного тренера СССР Григория Ильича Шварца. Окончил Саратовский медицинский институт, специальность по диплому - лечебное дело. После окончания в 1981 году Саратовского медицинского института обучался в клинической ординатуре по лечебной физкультуре и врачебному контролю. С 1983 года работал врачом в отделении кардиологии. Кандидатскую диссертацию защитил 19 июня 1988 года в Совете Центрального института усовершенствования врачей. В 1996 г. защитил докторскую диссертацию. С февраля 1997 г. до настоящего времени является заведующим кафедры факультетской терапии. Имеет 194 печатных работы, в том числе в высокорейтинговых иностранных журналах.

Фехтованием на рапирах Юрий Шварц начал заниматься в возрасте 9 лет под руководством своего отца, Заслуженного тренера СССР, основателя саратовской школы фехтования, Григория Ильича Шварца. В юношеском и юниорском возрасте неоднократно занимал призовые и первые места на первенствах России. Был бронзовым призером чемпионата СССР. Входил в состав сборных команд России и СССР.

После перерыва в возрасте ветерана возобновил занятия фехтованием. Был неоднократно чемпионом и призером чемпионатов и кубков России. Занимал первые места на чемпионатах Германии, Франции и Италии, является чемпионом мира-2018 и России-2019.

Сейчас тренируется под руководством Владимира Ивановича Ипатова.