Саратовцы приглашаются поддержать проект "Возрождение Рейнеке - кумулятивный эффект"

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"Возрождение Рейнеке - кумулятивный эффект" - это проект по созданию на территории объекта культурного наследия «Комплекс мучных складов Торгового Дома «Кондратий Рейнеке и сыновья» АРТ-кластера.В рамках реализации проекта, на площади около 7 тыс. м.кв. будут созданы выставочные пространства, реставрационные мастерские, художественные и театральные студии.Совместно с образовательными учреждениями города, планируется реализовать систему дуального образования, по направлениям художественного и декоративно-прикладного искусства.Кроме того, на части площадей разместятся предприниматели, работающие в АРТ-индустрии. Будет организована зона кафе и брендовых продуктов питания.Проблема, которую решает проектВ Саратове ощущается большой дефицит выставочных пространств, и работа нового культурного центра, первого АРТ-кластера в Саратовском регионе, даст возможность горожанам увидеть больше интересных масштабных выставочных проектов и поддержать местных художников, особенно молодых, дав им возможность развиваться и экспонироваться в родном регионе. Это станет дополнительным стимулом для реализации региональных молодёжных инициатив.В поддержку открытия многофункционального культурного центра на территории складов Рейнеке высказались представители художественных сообществ: Поволжского отделения Российской академии художеств, Союза художников России, Творческого Союза художников России.Его открытие поддержано на всех уровнях власти региона: Губернатором, областной Думой, Общественной палатой Саратовской области, Общественными организациями региона.На территории складов Рейнеке Саратовским филиалом ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО» регулярно проводятся фестивали, выставки, кинопоказы под открытым небом, образовательные проекты, которые стабильно вызывают большой интерес у горожан, молодёжи и представителей культурного сообщества региона.Это место всего за три летних сезона стало по-настоящему модным и популярным в городе, своеобразной "точкой сборки" творческой молодёжи как Саратова, так и соседних регионов.Саратовским филиалом РОСИЗО в 2018-2019 году совместно с Фондом развития современного искусства были проведены крупные выставочные региональные проекты: «Актуальная Россия: игра в классиков», «Актуальная Россия, Взрослый выбор» в Радищевском музее, «Живописный символизм. Цифра» Городском дворце культуры г. Хвалынска, а арт-проект «Плотность пустоты», впервые превратил улицы города Хвалынска в выставочную галерею цифрового искусства с дополненной реальностью. Выставки собрали соответственно от 3000 до 8000 человек, что говорит о популярности проводимых событий филиала у жителей региона.В 2017 - 2018 году Саратовским филиалом РОСИЗО проведен конкурс на создание архитектурной концепции развития объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс мучных складов Торгового Дома «Кондратий Рейнеке и сыновья» с привлечением молодых архитекторов г.Саратова.Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте, не только вернёт к жизни объект культурного наследия, но и создаст место культурного отдыха для горожан.По этой ссылке можно проголосовать в поддержку реализации данного проекта.