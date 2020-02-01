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Волонтеры ОНФ поделятся методикой занятий адаптивным спортом с детьми с ОВЗ

Новости
Волонтеры ОНФ поделятся методикой занятий адаптивным спортом с детьми с ОВЗ

Методике занятий адаптивным спортом с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучат волонтеры ОНФ. Руководитель кружка «Лучший друг» Майя Лузянина проведет бесплатные мастер-классы по ездовому спорту в Екатеринбурге, Вологде, Омске и Перми.

Она покажет педагогам, как можно с помощью собак и ездового спорта помочь детям с особенностями развития не только добиваться спортивных успехов, но и улучшать здоровье. Мастер-классы состоятся с 30 января по 7 февраля, а дети, воспитанники кружка «Лучший друг», станут участниками этапа Кубка мира по ездовому спорту «Русский север», который пройдет в Вологодской области с 31 января по 2 февраля.

Как отметила Любовь Духанина, заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», инициатива поможет распространить в регионах технологию, которая реально работает, имеет оздоровительный эффект, позволяет социализироваться детям с ментальными особенностями и нарушениями опорно-двигательной системы. Для детей с ОВЗ открывается возможность участвовать в соревнованиях наравне со здоровыми ребятами, получая даже разряд по ездовому спорту по нормативам для детей без ограничения здоровья. По словам Любови Духаниной, проект Майи Лузяниной демонстрирует, что и в добровольческой среде появляются уникальные технологии, предоставляющие шанс для реализации особенным детям.

Сегодня в кружке адаптивного спорта Майи Лузяниной «Лучший друг» дети с ограниченными возможностями здоровья с помощью 70 волонтеров могут взаимодействовать с 24 собаками. Также Майя открыла собачий приют, в котором ребята с удовольствием ухаживают за животными под руководством добровольцев.