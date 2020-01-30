Студенты Артема Кузина представят на сцене ТЮЗа спектакль по пьесе Андрея Платонова

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Творчество Андрея Платонова, одного из самых загадочных писателей раннего советского периода, отличается неповторимым языком, особым «платоновским стилем». Сочетая в речи своих героев бытовые понятия и канцелярский язык зарождающейся советской бюрократии, писатель-философ Платонов добивается не только комического эффекта, но и заставляет посмотреть на мир под другим углом. Платоновский стиль вскрывает речевые штампы, и обнажает скрытые за ними общественные «язвы» — подчинение личности государственной машине, потерю человечности в погоне за идеологией.Абсурдная комичность стиля Андрея Платонова в полной мере проявляется в его ранней пьесе «Дураки на периферии». Почти все жители уездного городка Переучетска съехались в него из более мелких посёлков и деревень, но сразу же почувствовали себя в центре общественно-политической жизни. События в пьесе разворачиваются вокруг вопроса о судьбе одного ребенка, который должен родиться в семье счетовода Башмакова. Будущее ребенка определяется в суде и специальной комиссией по «охране матерей и ихних младенцев» (охматмлад). Стараясь идти в ногу со временем, каждый по-своему трактует идею создания нового человека для нового советского государства или, как говорят сами герои пьесы — «заготовки граждан впрок». В этой истории есть и элементы и сатирического фарса, и театра абсурда, и психологической драмы, и трагикомедии.«Кузинцы» выходят на сцену ТЮЗа уже со второго курса, в репертуаре театра идут две учебные постановки этой мастерской на Исторической сцене ТЮЗа — детский спектакль по сказке А.С. Пушкина «Салтан» и документальный спектакль на основе интервью «Мама, папа, я». Премьера по пьесе Андрея Платонова на Малой сцене станет для студентов первым сценическим опытом работы с драматургией XX века на профессиональной сцене.Режиссёр спектакля и мастер курса Артём Кузин работает над спектаклем в команде со вторым педагогом курса актрисой ТЮЗа Киселёва Анатасией Бескровной и художником Софьей Злобиной, уже знакомой зрителям по спектаклям «Путешествие Кольки и Петьки в Бразилию», «Ёженька и нарисованные человечки» и другим постановкам. В оформлении спектакля будет использованы мотивы творчества художников-современников Андрея Платонова, в том числе знаменитого уроженца Хвалынска Кузьмы Петрова-Водкина.Разбираться с необычной пьесой Андрея Платонова и её жанровой природой предстоит студентам мастерской Артёма Кузина Виталию Гаврилову, Тамаре Грязновой, Алексею Дьяконову, Анастасии Запорожец, Екатерине Кишевой, Полине Лариной, Степану Лябипову, Ирине Петровой, Никите Прилепскому, Матвею Пташному, Павлу Свистунову, Татьяне Щедровой, Наталье Янкевич.Спектакль рекомендован зрителям старше 16 лет.Сообщает пресс-служба Саратовского ТЮЗа.