В Саратове состоится крупный турнир по бадминтону «Хрустальный волан»

просмотров: 131

- XXII всероссийские юниорские и юношеские рейтинговых соревнований по бадминтону «Хрустальный волан» с 03 по 08 февраля 2020 г.;- Всероссийский рейтинговый турнир по бадминтону «Хрустальный волан» с 07 по 11 февраля 2020 г.;- командные соревнования по бадминтону «Хрустальный волан», в рамках проведения командных соревнований «Чемпионат двух или более федеральных округов России» (2 круг) с 11 по 12 февраля 2020 г.Организаторами соревнований выступают: Министерство спорта РФ, министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, Национальная Федерация бадминтона России и Федерация бадминтона Саратовской области.В турнирах примут участие более 200 спортсменов из субъектов РФ: г. Москвы, Республики Татарстан и Башкортостан, Приморского края, Ставропольского края, Московской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Нижегородской и Саратовской областей, в том числе победители и призеры чемпионатов, Кубков и Первенств России, члены сборных команд России. Соревнования являются этапами всероссийской рейтинговой серии ГРАН ПРИ и имеют ранг - три звезды.Саратовская команда будет сформирована из числа сильнейших занимающихся областной спортивной школы «Олимпийские ракетки». Напомним, что бадминтон является одним из десяти базовых видов спорта для нашего региона.Главный судья соревнований – Андрей Закамский, Высшая категория.Главный секретарь соревнований – Виктория Закамская, 1К.Начало соревнований - в 10.00 часов ежедневно. Церемония награждения призеров XXII всероссийских юниорских и юношеских рейтинговых соревнований по бадминтону «Хрустальный волан» состоится 7 февраля, награждение призеров всероссийского рейтингового турнира по бадминтону «Хрустальный волан» состоится 10 февраля.Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.