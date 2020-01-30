В Саратове состоится крупный турнир по бадминтону «Хрустальный волан»
В Саратове на базе ГУП СО «СК «Кристалл» (г. Саратов, 5-я Дачная) в феврале состоится крупный турнир по бадминтону «Хрустальный волан», который включает в себя:
- XXII всероссийские юниорские и юношеские рейтинговых соревнований по бадминтону «Хрустальный волан» с 03 по 08 февраля 2020 г.;
- Всероссийский рейтинговый турнир по бадминтону «Хрустальный волан» с 07 по 11 февраля 2020 г.;
- командные соревнования по бадминтону «Хрустальный волан», в рамках проведения командных соревнований «Чемпионат двух или более федеральных округов России» (2 круг) с 11 по 12 февраля 2020 г.
Организаторами соревнований выступают: Министерство спорта РФ, министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, Национальная Федерация бадминтона России и Федерация бадминтона Саратовской области.
В турнирах примут участие более 200 спортсменов из субъектов РФ: г. Москвы, Республики Татарстан и Башкортостан, Приморского края, Ставропольского края, Московской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Нижегородской и Саратовской областей, в том числе победители и призеры чемпионатов, Кубков и Первенств России, члены сборных команд России. Соревнования являются этапами всероссийской рейтинговой серии ГРАН ПРИ и имеют ранг - три звезды.
Саратовская команда будет сформирована из числа сильнейших занимающихся областной спортивной школы «Олимпийские ракетки». Напомним, что бадминтон является одним из десяти базовых видов спорта для нашего региона.
Главный судья соревнований – Андрей Закамский, Высшая категория.
Главный секретарь соревнований – Виктория Закамская, 1К.
Начало соревнований - в 10.00 часов ежедневно. Церемония награждения призеров XXII всероссийских юниорских и юношеских рейтинговых соревнований по бадминтону «Хрустальный волан» состоится 7 февраля, награждение призеров всероссийского рейтингового турнира по бадминтону «Хрустальный волан» состоится 10 февраля.
Сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.