31 декабря 2019 ВТОРНИК
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09:00 | 31 декабря
Саратовская консерватория приглашает на "Рождественские встречи"
19:49 | 30 декабря
Ирина Ясакова поддержала проведение президентской елки для детей из малоимущих семей
18:22 | 30 декабря
Ежегодный рейтинг эффективности возглавило Пензенское отделение Союзмаша России
16:00 | 30 декабря
В новогодние праздники аэропорт «Гагарин» обслужит более 120 рейсов
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В Самойловском районе в огне погиб мужчина
12:31 | 30 декабря
Футболисты из Саратова стали участниками новогодней ёлки в Кремлевском Дворце
11:38 | 30 декабря
Сегодня в работах по благоустройству улично-дорожной сети Саратов было задействовано 215 единиц спецтехники и 231 рабочий
10:48 | 30 декабря
В Саратове проходит Рождественский турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества
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Ежегодный рейтинг эффективности возглавило Пензенское отделение Союзмаша России

Новости
Игорь Насенков, гендиректор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, поздравил Пензенское региональное отделение Союза машиностроителей России с первым местом в ежегодном рейтинге эффективности Союзмаша. Он также поблагодарил сотрудников отделения за самоотверженную работу и пожелал не снижать темпа для сохранения высоких результатов.
Ежегодный рейтинг эффективности возглавило Пензенское отделение Союзмаша России

Пензенское отделение Союзмаша России с 2019 году сделало мощный рывок в развитии. В организации не только появились новые члены из числа компаний региона – на предприятиях была произведена диверсификация производства. Вместе с активным развитием и поддержкой различных социальных проектов это обеспечило высокие показатели. Следует напомнить: в середине 2018 года Пензенское отделение находилось в конце четвертого десятка рейтинга. После того как во главе организации встал председатель Алексей Слугин, а куратором – Игорь Насенков, показатели начали расти. С начала 2019 года отделение прочно вошло в тройку лидеров рейтинга, а уже с июня этого года оно не отдает никому пальму первенства.

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