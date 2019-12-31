Ежегодный рейтинг эффективности возглавило Пензенское отделение Союзмаша России

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Пензенское отделение Союзмаша России с 2019 году сделало мощный рывок в развитии. В организации не только появились новые члены из числа компаний региона – на предприятиях была произведена диверсификация производства. Вместе с активным развитием и поддержкой различных социальных проектов это обеспечило высокие показатели. Следует напомнить: в середине 2018 года Пензенское отделение находилось в конце четвертого десятка рейтинга. После того как во главе организации встал председатель Алексей Слугин, а куратором – Игорь Насенков, показатели начали расти. С начала 2019 года отделение прочно вошло в тройку лидеров рейтинга, а уже с июня этого года оно не отдает никому пальму первенства.