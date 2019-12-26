Дополнительные пригородные поезда в Саратовской области назначены на 28, 29 и 31 декабря

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На 28 декабря:- № 6518 Саратов-1 – Красный Кут отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57;- № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53;- № 6022 Саратов-1 – Ершов отправлением со ст. Саратов-1 в 17:46, прибытием на конечную ст. Ершов в 20:45;- № 6024 Ершов – Озинки отправлением со ст. Ершов в 21:11, прибытием на конечную ст. Озинки в 23:13.На 29 декабря:- № 6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай в 03:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 05:59;- № 6517 Красный Кут – Саратов-1 отправлением со ст. Красный Кут в 06:09, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:21;- № 6023 Озинки – Ершов отправлением со ст. Озинки в 02:50, прибытием на конечную ст. Ершов в 04:51;- № 6021 Ершов – Саратов-1 отправлением со ст. Ершов в 05:12, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 08:02.На 31 декабря:- № 6022 Саратов-1 – Ершов отправлением со ст. Саратов-1 в 17:46, прибытием на конечную ст. Ершов в 20:45;- № 6024 Ершов – Озинки отправлением со ст. Ершов в 21:11, прибытием на конечную ст. Озинки в 23:13.- № 6518 Саратов-1 – Красный Кут отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57;- № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53;- № 6328/6327 Балаково – Ершов отправлением со ст. Балаково в 06:09, прибытием на конечную ст. Ершов в 09:07;- № 6330/6329 Ершов – Балаково отправлением со ст. Ершов в 15:16, прибытием на конечную ст. Балаково в 18:16;- № 6556 Аткарск – Калининск отправлением со ст. Аткарск в 12:00, прибытием на конечную ст. Калининск в 14:21;- № 6555 Калининск – Аткарск отправлением со ст. Калининск в 15:20, прибытием на конечную ст. Аткарск в 17:41.***С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), через мобильные приложение «Пригород» и «РЖД Пассажирам».