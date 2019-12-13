13 декабря 2019 ПЯТНИЦА
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Марксовскому цирку "Арт-Алле" исполнилось 25 лет

Новости


В Марксе состоялся праздник, посвящённый 25-летию цирка «Арт-Алле». Губернатор Валерий Радаев поздравил цирковых артистов с юбилеем.

«Я искренне рад за ваш уникальный коллектив и его зрителей. За то, что Саратовская область имеет право вами гордиться. Не перестаю восхищаться неутомимой энергией создателей цирка и поколений ребят, которые уже четверть века удивляют весь мир. На вашем примере мы убеждаемся, что в творческой среде всё решают люди, преданные своему делу и таланту. А если такие люди живут и работают рядом, то их вклад обогащает не только профессию — всё вокруг», — сказал Губернатор.

Валерий Радаев отметил, что цирк «Арт-Алле» стал одним из символов региона. О детях из Маркса, выполняющих сложнейшие акробатические номера, знают в Москве и Владивостоке, Италии и Франции, Китае и Турции, США и Мексике. Людмила и Сергей Соловьёвы основали не только прославленный коллектив, но и собственную цирковую школу

Глава региона подчеркнул, что перспективы развития цирка связаны, в том числе, с возобновлением строительства собственного здания: «Приложим все усилия, чтобы уже в следующем году процесс пошел, а со временем «Арт-Але» обрел свой собственный дом».

Министр культуры Татьяна Гаранина подтвердила, что окончательный проект здания цирка будет готов к концу декабря текущего года, а уже со следующего года начнется строительство.

Валерий Радаев вручил основателю и бессменному руководителю циркового коллектива Сергею Соловьёву сертификат на профессиональное цирковое оборудование. Также Сергей Соловьёв был награжден почетным знаком Губернатора «За любовь к родной земле», Людмила Соловьёва — почетным знаком «За наставничество», - сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.