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Данила Семериков стал дважды призером этапа Кубка мира по конькобежному спорту

Новости


С 6 по 8 декабря в городе Нур-Султан (Казахстан) проходит 3 этап Кубка мира по конькобежному спорту.

7 декабря спортсмен СОЦСП, проходящий подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии», Данила Семериков занял 2 место на дистанции 10 000м. В третий день соревнований Данила Семериков занял 3 место в командной гонке среди мужчин вместе с Даниилом Алдошкиным и Русланом Захаровым с результатом 3,48.26.

Подготовил спортсмена старший тренер по конькобежному спорту Михаил Владимирович Семериков.
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