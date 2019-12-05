5 декабря 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:18 | 05 декабря
У саратовских спортсменов три медали международных соревнований по прыжкам в воду
16:47 | 05 декабря
Саратовская полиция запускает флешмоб в честь Сергея Михалкова
16:00 | 05 декабря
Саратовские энергетики усиливают контроль за люками на тепловых камерах
15:05 | 05 декабря
«Ситилинк»: аналитики компании оценили результаты продаж в «Черную пятницу»
14:18 | 05 декабря
Утверждены номинации фестиваля "Киновертикаль-2020"
13:20 | 05 декабря
В следующем году в России произойдет повышение различных социальных выплат по линии ПФР
12:28 | 05 декабря
Полномочный представитель Президента РФ в ПФО посетил аэропорт «Гагарин»
11:33 | 05 декабря
Саратовская следж-хоккейная команда "Крылья" ярко выступила на Фонбет Фестивале в Сочи
10:54 | 05 декабря
На Театральной площади началась установка главной елки города
10:15 | 05 декабря
Балет "Дон Кихот": здесь «носится сама Радость, и скачет само Веселье»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

У саратовских спортсменов три медали международных соревнований по прыжкам в воду

Новости


В Казани подходит к концу международные соревнования по прыжкам в воду «Кубок Президента Республики Татарстан».

В этом году в соревнованиях принимали участие 100 спортсменов из России, Италии, Украины и Беларуси.

По итогам соревнований у саратовских спортсменов три медали:

в индивидуальных прыжках с вышки 3 декабря Константин Лукин завоевал золото, Егор Строев – бронзу;
в индивидуальных прыжках с однометрового трамплина 4 декабря Егор Строев завоевал серебро.
Тренируются спортсмены под руководством Дуркина Алексея Борисовича.