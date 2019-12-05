У саратовских спортсменов три медали международных соревнований по прыжкам в воду
В Казани подходит к концу международные соревнования по прыжкам в воду «Кубок Президента Республики Татарстан».
В этом году в соревнованиях принимали участие 100 спортсменов из России, Италии, Украины и Беларуси.
По итогам соревнований у саратовских спортсменов три медали:
в индивидуальных прыжках с вышки 3 декабря Константин Лукин завоевал золото, Егор Строев – бронзу;
в индивидуальных прыжках с однометрового трамплина 4 декабря Егор Строев завоевал серебро.
Тренируются спортсмены под руководством Дуркина Алексея Борисовича.