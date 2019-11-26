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Проект «Волжская волна – 2019» в районах области. С любовью к Книге» подошел к концу

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Проект «Волжская волна – 2019» в районах области. С любовью к Книге» подошел к концу

Приволжская книжная палата завершила проект «Волжская волна – 2019» в районах области. С любовью к Книге».

Завершение «литературного путешествия» прошло через самый отдаленный район Саратовской области – Перелюбский, и закончилось в городе Пугачеве. В районных библиотеках в очень теплой, располагающей атмосфере прошли творческие встречи с заслуженным деятелем культуры России, членом Союза писателей Владимиром Масяном, членом Союза писателей, поэтом и бардом Иваном Терновым, актером, сценаристом, режиссером и писателем Юрием Жуком, фотографом, краеведом, издателем и писателем Виталием Кошкиным и любителями литературы – жителями Перелюбского и Пугачевского районов. Пришедшие на встречу дети и взрослые задавали много вопросов, активно включались в диалог с авторами. Директор Приволжской книжной палаты Владимир Иванов рассказал о Приволжской книжной палате, о книжных выставках и современной русской литературе, провел литературную викторину и награждение самых активных читателей и любителей книги. Библиотекам и школам районов были вручены традиционные книжные подарки.

Очень интересное завершение проекта не случайно прошло в Пугачеве. На мероприятии Приволжской книжной палаты, на котором присутствовало руководство района, были заключены договоренности об участии Приволжской книжной палаты в литературном фестивале им. Алексея Толстого, который впервые прошел в районе в этом году, и станет ежегодным и регулярным. Директор Приволжской книжной палаты Владимир Иванов выразил надежду на то, что литературный фестиваль в Пугачеве станет знаковым событием для литературной общественности нашего региона и сможет наряду со многими районными фестивалями стать одной из визитных карточек Саратовской области.