В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара
В минувшие сутки в регионе произошло три пожара.
Сегодня в час ночи на пульт «01» Маркса поступил сигнал о пожаре в частной бане в селе Георгиевка Марксовского района. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
В 02.41 в Романовке загорелся частный деревянный дом. Площадь пожара составила пятьдесят "квадратов". На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.
В 05.17 на пульт «01» в Саратове поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома на улице Ново-Астраханской. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Загорелась газовая плита на кухне на площади один квадратный метр. На тушение выезжали 4 единицы техники, 15 человек личного состава.