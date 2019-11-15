15 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
16:19 | 15 ноября
"Хоккей без барьеров": продолжение следует
16:09 | 15 ноября
Жители Балашова выбирают скверы, которые планируется благоустроить в следующем году
15:18 | 15 ноября
В Областной универсальной научной библиотеке состоится патриотический вечер «Слава и доблесть русского оружия»
14:37 | 15 ноября
Лучшие преподаватели среднего звена пройдут педагогический лабиринт и проведут уроки за пятнадцать минут
13:47 | 15 ноября
На 28-ом Саратовском международном органном фестивале впервые выступит ведущий финский органист Вилли Урпонен
12:55 | 15 ноября
В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара
12:00 | 15 ноября
«Волжская волна» побывала в Балтае, Новых Бурасах и Базарном Карабулаке
10:57 | 15 ноября
Саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
10:02 | 15 ноября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали волевую победу над "Пермскими медведями"
09:14 | 15 ноября
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В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара

Новости
В минувшие сутки в Саратовской области произошло три пожара

В минувшие сутки в регионе произошло три пожара.

Сегодня в час ночи на пульт «01» Маркса поступил сигнал о пожаре в частной бане в селе Георгиевка Марксовского района. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В 02.41 в Романовке загорелся частный деревянный дом. Площадь пожара составила пятьдесят "квадратов". На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

В 05.17 на пульт «01» в Саратове поступил сигнал о пожаре в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома на улице Ново-Астраханской. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Загорелась газовая плита на кухне на площади один квадратный метр. На тушение выезжали 4 единицы техники, 15 человек личного состава.