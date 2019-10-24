24 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 24 октября
Пригородные поезда между Саратовом, Александовым Гаем и Озинками будут курсировать дополнительно 4 и 5 ноября
16:18 | 24 октября
Саратовские земледельцы вырастили рекордный урожай технических культур
15:31 | 24 октября
Из аэропорта «Гагарин» открываются рейсы в «курортную столицу» России город Сочи
14:39 | 24 октября
ПГК ПРИВЛЕКЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗОПОТОК НА ПРИВОЛЖСКУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ
13:45 | 24 октября
В Саратовской области продлен срок действия регионального материнского капитала
12:48 | 24 октября
Саратовский хор «Хранители» удостоен гран-при Всероссийского конкурса «Добрые звуки Земли»
12:03 | 24 октября
Конькобежец Данила Семериков одержал первую победу на I этапе Кубка России по конькобежному спорту
11:11 | 24 октября
Красноармейский район присоединится к проекту "Киноновинки - региону"
10:39 | 24 октября
В Екатериновке расследуют убийство 47-летнего мужчины
09:23 | 24 октября
ООО «Комбинат «Волна» вдвое увеличивает объемы производства и реализации фасадных листов «Виколор»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Пригородные поезда между Саратовом, Александовым Гаем и Озинками будут курсировать дополнительно 4 и 5 ноября

Новости


В связи с ноябрьскими праздниками и продлёнными выходными на направлениях Саратов – Александров Гай и Саратов – Озинки 4 ноября назначается курсирование следующих пригородных поездов:

- № 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут; отправление со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытие на конечную ст. Красный Кут в 18:58;
- № 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай; отправление со ст. Красный Кут в 19:08, прибытие на конечную ст. Александров Гай в 21:53;
- № 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов; отправление со ст. Саратов-1 в 17:46, прибытие на конечную ст. Ершов в 20:46;
- № 6024 сообщением Ершов – Озинки; отправление со ст. Ершов в 21:12, прибытие на конечную ст. Озинки в 23:13.
В обратном направлении можно будет отправиться 5 ноября на следующих пригородных поездах:
- № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут; отправление со ст. Александров Гай в 03:12, прибытие на конечную ст. Красный Кут в 05:58;
- № 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1; отправление со ст. Красный Кут в 06:08, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 08:20;
- № 6023 сообщением Озинки – Ершов; отправление со ст. Озинки в 02:51, прибытие на конечную ст. Ершов в 04:51;
- № 6021 сообщением Ершов – Саратов-1; отправление со ст. Ершов в 05:12, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 08:02.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код