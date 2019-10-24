Пригородные поезда между Саратовом, Александовым Гаем и Озинками будут курсировать дополнительно 4 и 5 ноября

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- № 6518 сообщением Саратов-1 – Красный Кут; отправление со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытие на конечную ст. Красный Кут в 18:58;- № 6520 сообщением Красный Кут – Александров Гай; отправление со ст. Красный Кут в 19:08, прибытие на конечную ст. Александров Гай в 21:53;- № 6022 сообщением Саратов-1 – Ершов; отправление со ст. Саратов-1 в 17:46, прибытие на конечную ст. Ершов в 20:46;- № 6024 сообщением Ершов – Озинки; отправление со ст. Ершов в 21:12, прибытие на конечную ст. Озинки в 23:13.В обратном направлении можно будет отправиться 5 ноября на следующих пригородных поездах:- № 6519 сообщением Александров Гай – Красный Кут; отправление со ст. Александров Гай в 03:12, прибытие на конечную ст. Красный Кут в 05:58;- № 6517 сообщением Красный Кут – Саратов-1; отправление со ст. Красный Кут в 06:08, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 08:20;- № 6023 сообщением Озинки – Ершов; отправление со ст. Озинки в 02:51, прибытие на конечную ст. Ершов в 04:51;- № 6021 сообщением Ершов – Саратов-1; отправление со ст. Ершов в 05:12, прибытие на конечную ст. Саратов-1 в 08:02.