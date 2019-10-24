В Саратове реализуется проект "Цифровая культура"
В рамках проекта «Цифровая культура» будут оцифрованы 300 экземпляров редких книг универсальной научной библиотеки.
Проект «Цифровая культура», реализуемый в рамках национального проекта «Культура», обеспечит внедрение цифровых технологий в культурное пространство Саратовской области. К 1 октября в шести городах области – Балашове, Аркадаке, Красноармейске, Хвалынске, Пугачеве и Ртищево были открыты виртуальные залы. Общая сумма затраченных средств из федерального бюджета на реализацию проекта составила 24 млн 360 тыс. рублей. Виртуальные концертные залы, оснащенные современным оборудованием, обеспечат онлайн-трансляцию академической музыки из центральных концертных залов России.
Также в рамках проекта «Цифровая культура» будут оцифрованы 300 экземпляров редких книг из фондов областной универсальной научной библиотеки. За 9 месяцев текущего года оцифровано 40 экземпляров.
Музей К.А. Федина реализует проект по созданию мультимедиа-гида по экспозиции «Дом русской литературы XX века». Минкультуры России проводит профессиональную редактуру текстов, перевод на иностранный язык, организует запись аудиогидов, разрабатывает рекламные материалы для размещения в экспозиции.