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«Протон-Саратов» одержал победу на санктпетербургской «Ленинградкой»

Новости
«Протон-Саратов» одержал победу на санктпетербургской «Ленинградкой»

19 октября в рамках чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги на домашней арене, в ФОКе «Звездный», волейболистки «Протона-Саратов» встретили «Ленинградку» (Санкт-Петербург).

Игра была напряженной, но завершился матч со счетом 3:1 в пользу нашей команды.

По итогам прошедших игр саратовская команда занимает третье место в турнирной таблице. Следующий домашний матч «Протона - Саратов» пройдет 27 октября в 18.00 в «Звездном». Мы принимаем команду «Динамо-Казань».