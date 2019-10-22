«Протон-Саратов» одержал победу на санктпетербургской «Ленинградкой»
19 октября в рамках чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги на домашней арене, в ФОКе «Звездный», волейболистки «Протона-Саратов» встретили «Ленинградку» (Санкт-Петербург).
Игра была напряженной, но завершился матч со счетом 3:1 в пользу нашей команды.
По итогам прошедших игр саратовская команда занимает третье место в турнирной таблице. Следующий домашний матч «Протона - Саратов» пройдет 27 октября в 18.00 в «Звездном». Мы принимаем команду «Динамо-Казань».