В школе олимпийского резерва «Кристалл» улучшилось качество льда

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Ранее в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» уже была поставлена техника для подрезки льда у борта и универсальный станок по заточке ножей машины по заливке и уборке льда. До конца октября планируются поставки холодильно-компрессорной установки, необходимой для бесперебойной круглогодичной работы ФОКа «Заводской» и улучшения качества ледовой поверхности хоккейной площадки, а так же тренажера для отработки скольжения.Уникальный, компьютеризированный, современный тренажер позволит безопасно обучать воспитанников ГАУСО «СШОР по хоккею «Кристалл» правильной технике катания на льду. На сегодняшний день в ПФО единственный тренажер подобного уровня находится в Академии хоккея г. Альметьевск.Также в кротчайшие сроки в Саратов прибудут 2 комплекта современных технологичных информационных табло для замены вышедших из строя и не подлежащих ремонту устаревших в ФОКах «Кристаллик» и «Заводской». Согласно регламенту Первенства ПФО, они необходимы для размещения полной информации в процессе проведения матчей.До конца года в школу поступит и тренажер для отработки удара. Он представляет собой небольшую площадку с воротами и монитором. Хоккеисту автоматически подаются шайбы под разными углами, с разной скоростью и интенсивностью. Его задача – быстро среагировать, принять шайбу, обработать ее и совершить бросок. Компьютер определяет эффективность – точность броска, его силу, скорость реакции. В памяти тренажера будут храниться результаты игроков, - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.