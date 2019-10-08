8 октября 2019 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 08 октября
В Областной филармонии - IV Хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова»
16:09 | 08 октября
Саратовская команда завоевала "бронзу" Кубка России по морскому многоборью
15:15 | 08 октября
Форелевые фермы открылись в Саратове и Энгельсе
14:27 | 08 октября
Саратовская студия танца «Вдохновение» примет участие в осеннем туре Всемирного парамузыкального фестиваля
13:39 | 08 октября
Потребление электроэнергии в энергосистеме Саратовской области в сентябре 2019 года уменьшилось на 4,4 % по сравнению с сентябрем 2018 года
12:57 | 08 октября
Гребной клуб СГУ второй год подряд становится призером Всероссийских соревнований по гребному спорту
12:00 | 08 октября
В минувшие сутки в огне погиб мужчина
11:09 | 08 октября
В Саратове работает штаб по переходу на «цифру»
10:18 | 08 октября
15 октября заканчивается прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово»
09:29 | 08 октября
В Саратове открывается выставка "Зримый Петербург"
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В минувшие сутки в огне погиб мужчина

Новости


В минувшие сутки в Саратовской области произошло несколько пожаров.

7 октября в 10. 15на пульт «01» районного посёлка Ровное поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном жилом доме в с. Луговое Ровенского района. Площадь пожара составила 15 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.

7 октября в 17 ч. 57 м. на пульт «01» г. Хвалынск поступил сигнал о пожаре в ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) пос. Возрождение Хвалынского района. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации электрического оборудования. Горело чердачное помещение на площади 36 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

7 октября 19 ч. 49 м. на пульт «01» г. Новоузенск поступил сигнал о пожаре в частном доме с. Дмитриевка Новоузенского района. В результате пожара погиб мужчина 1963 г.р. На тушение выезжали 3 единицы техники, 6 человек личного состава.

8 октября в 01 ч. 40 м. на пульт «01» г. Маркс поступил сигнал о загорании автомобиля «Киа Спектра» на открытой площадке в с. Березовка Марксовского района. Площадь пожара составила 5 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники.
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