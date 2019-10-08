В минувшие сутки в огне погиб мужчина

просмотров: 80

7 октября в 10. 15на пульт «01» районного посёлка Ровное поступил сигнал о пожаре в 2-х квартирном жилом доме в с. Луговое Ровенского района. Площадь пожара составила 15 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.7 октября в 17 ч. 57 м. на пульт «01» г. Хвалынск поступил сигнал о пожаре в ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) пос. Возрождение Хвалынского района. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил эксплуатации электрического оборудования. Горело чердачное помещение на площади 36 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.7 октября 19 ч. 49 м. на пульт «01» г. Новоузенск поступил сигнал о пожаре в частном доме с. Дмитриевка Новоузенского района. В результате пожара погиб мужчина 1963 г.р. На тушение выезжали 3 единицы техники, 6 человек личного состава.8 октября в 01 ч. 40 м. на пульт «01» г. Маркс поступил сигнал о загорании автомобиля «Киа Спектра» на открытой площадке в с. Березовка Марксовского района. Площадь пожара составила 5 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники.