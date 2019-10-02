На "Волжской волне-2019" будет представлена выставка «Театральное отражение эпох: из истории саратовских театров»

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Представленные издания расскажут участникам ярмарки о театральной истории Саратова. Это уникальные издания XIX – начала ХХ вв., среди которых отчеты Саратовского народного театра конца XIX века, отчеты Саратовского городского театрального комитета начала ХХ века, рецензии на спектакли, видео и изоматериалы, журнальные и газетные публикации. Из них можно узнать как об истории становления, так и о сегодняшнем дне саратовских театров, познакомиться с интересными постановками разных лет, саратовскими антрепризами, театральными портретами ведущих актеров саратовской сцены.Зрители смогут почерпнуть много новой информации о творческом пути Саратовского академического театра оперы и балета, Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова, Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева, отметившего в 2018 году 100-летие, и Саратовского областного театра оперетты, отпраздновавшего свой 50-летний юбилей. Интересная подборка представлена по театрам Саратовской области. Среди них Балашовский драматический театр и драматический театр г. Вольска.