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Саратовские гребцы завоевали на международной регате три "бронзы"

Новости
Саратовские гребцы завоевали на международной регате три "бронзы"

С 27 по 29 сентября в городе Вильянди, Эстония прошла международная регата по гребле академической "Кубок Балтики".

В регате приняли участие около 200 спортсменов в возрасте 15-17 лет из Латвии, Литвы, Польши, Германии, Эстонии, Беларуси и России. Соревнования проводятся ежегодно для выявления кандидатов на участие в юниороском чемпионате мира следующего года.

В составе сборной команды России выступили саратовские спортсмены, которые в сезоне стали победителями и призерами Спартакиады учащихся и Первенства России.

3 место -двойка без рулевого - Осипов Артем, Нестеров Никита;
3 место - двойка без рулевого - Кушка Наталия, Алиева Диана;
3 место - четверка парная - Зинина Виолетта.
Подготовили спортсменов тренеры: Игнатова Т.А., Мельчакова М.Г., Ланщикова А.И., Игнатов С.В., Нестерова Е.С., Фуфаева А.В., Аксенов Н.А., Фуфаев И.А., Колосов Т.В.