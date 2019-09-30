Саратовские гребцы завоевали на международной регате три "бронзы"
С 27 по 29 сентября в городе Вильянди, Эстония прошла международная регата по гребле академической "Кубок Балтики".
В регате приняли участие около 200 спортсменов в возрасте 15-17 лет из Латвии, Литвы, Польши, Германии, Эстонии, Беларуси и России. Соревнования проводятся ежегодно для выявления кандидатов на участие в юниороском чемпионате мира следующего года.
В составе сборной команды России выступили саратовские спортсмены, которые в сезоне стали победителями и призерами Спартакиады учащихся и Первенства России.
3 место -двойка без рулевого - Осипов Артем, Нестеров Никита;
3 место - двойка без рулевого - Кушка Наталия, Алиева Диана;
3 место - четверка парная - Зинина Виолетта.
Подготовили спортсменов тренеры: Игнатова Т.А., Мельчакова М.Г., Ланщикова А.И., Игнатов С.В., Нестерова Е.С., Фуфаева А.В., Аксенов Н.А., Фуфаев И.А., Колосов Т.В.