29 сентября 2019 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
13:15 | 28 сентября
Проектируем будущее вместе: ИНК объявила архитектурный конкурс
17:15 | 27 сентября
Выходит новый юбилейный альбом Витаса – «Бит бомбит»! 
17:07 | 27 сентября
У поселка Степное пройдет фестиваль этнокультуры "Большой Караман"
16:18 | 27 сентября
Имущество на сумму 13 500 рублей арестовано у неплательщиков "ЭнергосбыТ Плюс" в Саратове
15:26 | 27 сентября
В администрации Саратова обсудили проведение земляных работ в центральной части города
14:38 | 27 сентября
В минувшие сутки в Саратовской области горели два частных дома и надворные постройки
13:45 | 27 сентября
«Театр новой музыки» открывает X концертный сезон
12:53 | 27 сентября
В этапе Кубка России "Кубок Сергея Карякина" принимают участие более ста шахматистов
12:00 | 27 сентября
В преддверии Международного дня пожилых людей 29 сентября Исторический парк «Россия — Моя история» проводит акцию для пенсионеров
11:08 | 27 сентября
Михаил Исаев поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Проектируем будущее вместе: ИНК объявила архитектурный конкурс

Новости
Иркутская нефтяная компания объявляет конкурс на проектирование жилого микрорайона в городе Усть-Куте Иркутской области.
Проектируем будущее вместе: ИНК объявила архитектурный конкурс

Новый комплекс будет включать многоэтажные жилые здания, два детских сада на 140 мест каждый, школу на 520 мест, поликлинику, а также два многофункциональных здания. Общая площадь помещений жилых домов составит 85 000 кв. м. Под строительство будет отведена территория на правом берегу реки Лены.

Напомним, что компания продолжает работы подготовительного периода для строительства в окрестностях Усть-Кута завода по производству полимеров. Микрорайон, который планируют построить к 2023 году, предназначен для персонала предприятия и членов их семей (примерно 3000 человек).

Объявляя о старте конкурса, ИНК рассчитывает привлечь внимание архитектурного сообщества страны к решению большой и важной задачи. Реализация производственных и социальных проектов компании придаст импульс развитию не только города и нескольких северных районов Иркутской области, но и региона в целом. Компания ждет от потенциальных участников применения лучших решений в области проектирования жилых и общественных пространств. Их целью должно стать создание максимально комфортных условий для жителей.

Каждая заявленная работа будет рассматриваться в трех номинациях: «Лучший концепт организации функциональной планировки микрорайона», «Лучший концепт оформления фасадов», «Лучший концепт организации общественных пространств». Каждый соискатель может подать два концептуальных решения (заявки).

В конкурсе могут участвовать как физические лица - архитекторы, дизайнеры, декораторы, студенты профильных вузов, так и юридические - проектные организации, конструкторские бюро, дизайн-студии и мастерские.

Необходимо заполнить анкету участника на сайте и загрузить свой проект, следуя инструкциям на сайте конкурса: https://arch-energy.ru/.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код