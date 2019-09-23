В минувшие сутки в Саратовской области в огне погибли пять человек
В минувшие сутки в Саратовской области в огне погибли пять человек.
Вчера в 22.35 на пульт «01» города Маркса поступил сигнал о загорании сарая. Площадь пожара составила два квдратных метра. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. В результате пожара погиб мужчина (личность устанавливается). На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
Сегодня около пяти утра на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в жилом деревянном доме в поселке Озерное Аткарского района. Площадь пожара составила 160 "квадратов". В результате пожара погибли четыре человека (взрослые, их личности устанавливаются). Причина пожара устанавливается.