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На окружном фестивале «Вернуть детство» выступят саратовские участники

Новости


С 20 по 22 сентября в Саранске пройдет окружной фестиваль по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, Приволжского федерального округа «Вернуть детство».

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором в государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Саратовской области, с 2010 года активно участвуют в развивающих программах проекта Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство».

Проект «Вернуть детство» включает следующие мероприятия:

· конкурс детского творчества «Звезды детства»;

· соревнования по программе спартакиады «Спортивный Олимп Приволжья»;

· выставку прикладного творчества «МастерОК»;

· интеллектуально-развивающую игру «Ума палата».

В этом году Саратовскую область представляют победители региональных этапов проекта – воспитанники шести организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В финальном этапе конкурса «Звезды детства» на окружном концерте фестиваля детского творчества «Звездный час» выступит танцевальный коллектив центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г. Красноармейска.

В соревнованиях окружной спартакиады «Спортивный Олимп Приволжья» Саратовскую область представит сборная команда воспитанников средней школы с. Белогорное Вольского района, школы-интерната г. Пугачева, центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей п. Модин Озинского района.

В окружном финале игры «Ума палата» область представит команда «Ботаники» центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г.Красноармейска.

На выставке прикладного творчества воспитанников детских домов «МастерОК» представлены работы ребят из Красноармейска, Саратова, Хвалынского, Озинского и Вольского районов.