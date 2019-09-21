На окружном фестивале «Вернуть детство» выступят саратовские участники
С 20 по 22 сентября в Саранске пройдет окружной фестиваль по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, Приволжского федерального округа «Вернуть детство».
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под надзором в государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Саратовской области, с 2010 года активно участвуют в развивающих программах проекта Приволжского федерального округа по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство».
Проект «Вернуть детство» включает следующие мероприятия:
· конкурс детского творчества «Звезды детства»;
· соревнования по программе спартакиады «Спортивный Олимп Приволжья»;
· выставку прикладного творчества «МастерОК»;
· интеллектуально-развивающую игру «Ума палата».
В этом году Саратовскую область представляют победители региональных этапов проекта – воспитанники шести организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
В финальном этапе конкурса «Звезды детства» на окружном концерте фестиваля детского творчества «Звездный час» выступит танцевальный коллектив центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г. Красноармейска.
В соревнованиях окружной спартакиады «Спортивный Олимп Приволжья» Саратовскую область представит сборная команда воспитанников средней школы с. Белогорное Вольского района, школы-интерната г. Пугачева, центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей п. Модин Озинского района.
В окружном финале игры «Ума палата» область представит команда «Ботаники» центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей г.Красноармейска.
На выставке прикладного творчества воспитанников детских домов «МастерОК» представлены работы ребят из Красноармейска, Саратова, Хвалынского, Озинского и Вольского районов.