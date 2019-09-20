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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Тур выходного дня по маршруту Саратов – Волгоград состоится 28 сентября

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Пригородные компании АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород» организуют очередную экскурсионную поездку из Саратова в Волгоград.

Всем желающим предлагают отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде с системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. Время в пути составит 4 часа 40 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено более шести часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 28 сентября в 7:00 и прибудет в Волгоград в 11:40. В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на ст. Овражная (в 8:39), ст. Петров Вал (в 9:15), ст. Зензеватка (в 9:54).

В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6183 в 18:05 и вернутся на саратовский вокзал в 22:45. В пути следования также предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на ст. Зезневатка (в 19:50), ст. Петров Вал (в 20:32), ст. Овражная (в 21:07). Время отправления и прибытия поездов – местное.
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