Тур выходного дня по маршруту Саратов – Волгоград состоится 28 сентября

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Всем желающим предлагают отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде с системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. Время в пути составит 4 часа 40 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено более шести часов.Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 28 сентября в 7:00 и прибудет в Волгоград в 11:40. В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на ст. Овражная (в 8:39), ст. Петров Вал (в 9:15), ст. Зензеватка (в 9:54).В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6183 в 18:05 и вернутся на саратовский вокзал в 22:45. В пути следования также предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на ст. Зезневатка (в 19:50), ст. Петров Вал (в 20:32), ст. Овражная (в 21:07). Время отправления и прибытия поездов – местное.