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В Балашове открывается Виртуальный концертный зал

Новости


Жители Балашова Саратовской области получили уникальную возможность стать зрителями лучших концертов и спектаклей из ведущих филармоний Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Для этого местный Центр культуры был оснащен современным мультимедийным оборудованием с большим экраном и звуковым сопровождением. Также отремонтирован концертный зал на 550 мест, в котором установлены удобные кресла.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура». Директор центра культуры Ирина Уполовникова рассказала, что благодаря этому жители города получили возможность виртуального присутствия на лучших концертных площадках страны.

- Благодаря проекту мы получили возможность оборудовать зал современной техникой», - подчеркнула Ирина Уполовникова. - Благодаря проекту жители Балашова смогут присутствовать на лучших концертах, то есть посмотреть трансляцию, максимально приближенную к живому концерту. Для этого в зале установлен большой экран 8х12 метров.Кроме того, вход зал оборудован для маломобильных групп граждан.

На открытии 20 сентября пройдет концерт «Музыка российского кино».

Министр культуры Татьяна Гаранина напомнила, что наряду с Балашовским в скором времени аналогичные залы появятся в Ртищеве, Красноармейске, Балашове, Аркадаке, Пугачеве и Хвалынске ».
Еще восемь заявок на следующий год поступило от Аткарска, Балакова, Новоузенска, Ершова, Маркса, Петровска, Энгельса и Шихан.
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