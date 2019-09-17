В Балашове открывается Виртуальный концертный зал

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Для этого местный Центр культуры был оснащен современным мультимедийным оборудованием с большим экраном и звуковым сопровождением. Также отремонтирован концертный зал на 550 мест, в котором установлены удобные кресла.Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура». Директор центра культуры Ирина Уполовникова рассказала, что благодаря этому жители города получили возможность виртуального присутствия на лучших концертных площадках страны.- Благодаря проекту мы получили возможность оборудовать зал современной техникой», - подчеркнула Ирина Уполовникова. - Благодаря проекту жители Балашова смогут присутствовать на лучших концертах, то есть посмотреть трансляцию, максимально приближенную к живому концерту. Для этого в зале установлен большой экран 8х12 метров.Кроме того, вход зал оборудован для маломобильных групп граждан.На открытии 20 сентября пройдет концерт «Музыка российского кино».Министр культуры Татьяна Гаранина напомнила, что наряду с Балашовским в скором времени аналогичные залы появятся в Ртищеве, Красноармейске, Балашове, Аркадаке, Пугачеве и Хвалынске ».Еще восемь заявок на следующий год поступило от Аткарска, Балакова, Новоузенска, Ершова, Маркса, Петровска, Энгельса и Шихан.