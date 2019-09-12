В министерстве строительства и ЖКХ области распределили семь квартир среди детей-сирот

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Пятеро сирот получили квартиры в Марксе, двое – в Красноармейске.В соответствии с действующим в Саратовской области законодательством сироты имеют право на получение отдельного благоустроенного жилого помещения площадью не менее 30 кв. метров. Жилье предоставляется по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет, затем возможна приватизация. У сирот есть десять рабочих дней на осмотр жилых помещений.С начала года в министерстве строительства и ЖКХ распределили квартиры в Саратове, Аткарске, Новоузенске, Красноармейске, Петровске, Марксе, Пугачеве, Балашове, Красном Куте, Ершове, Балакове, Вольске, Ртищеве, поселке Степное Советского района.Сейчас на жилищном учете в министерстве строительства и ЖКХ области стоит 6846 граждан, у 4958 возникло право на предоставление жилого помещения, в отношении 2504 есть соответствующие решения судов. В этом году для обеспечения жильем детей-сирот выделено 763,5 млн. рублей. Это позволит обеспечить жильем 771 жителя области.