12 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:00 | 12 сентября
В Саратове отпраздновали Всероссийский День трезвости
11:05 | 12 сентября
На комбинате «Ураласбест» состоялся праздник многодетных семей
10:31 | 12 сентября
Саратовской области продолжают сбор овощных культур
09:39 | 12 сентября
Свобода выбора. 5 ситуаций, когда мы выбираем безалкогольное пиво
09:15 | 12 сентября
В текущем году на лесовосстановление и формирование запаса лесных семян предусмотрено 18,9 миллиона рублей
17:25 | 11 сентября
Достройку проблемного дома в Саранске профинансировал «ПРОМИНСТРАХ»
17:00 | 11 сентября
В министерстве строительства и ЖКХ области распределили семь квартир среди детей-сирот
16:18 | 11 сентября
В конкурсной программе фестиваля «Театральное Прихоперье» участвуют девять театров
15:27 | 11 сентября
Определены первые победители ЧМ по пожарно-спасательному спорту
14:30 | 11 сентября
Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В министерстве строительства и ЖКХ области распределили семь квартир среди детей-сирот

Новости


В региональном министерстве строительства и ЖКХ области состоялось очередное распределение жилых помещений.

Пятеро сирот получили квартиры в Марксе, двое – в Красноармейске.

В соответствии с действующим в Саратовской области законодательством сироты имеют право на получение отдельного благоустроенного жилого помещения площадью не менее 30 кв. метров. Жилье предоставляется по договору найма специализированного жилого помещения сроком на пять лет, затем возможна приватизация. У сирот есть десять рабочих дней на осмотр жилых помещений.

С начала года в министерстве строительства и ЖКХ распределили квартиры в Саратове, Аткарске, Новоузенске, Красноармейске, Петровске, Марксе, Пугачеве, Балашове, Красном Куте, Ершове, Балакове, Вольске, Ртищеве, поселке Степное Советского района.

Сейчас на жилищном учете в министерстве строительства и ЖКХ области стоит 6846 граждан, у 4958 возникло право на предоставление жилого помещения, в отношении 2504 есть соответствующие решения судов. В этом году для обеспечения жильем детей-сирот выделено 763,5 млн. рублей. Это позволит обеспечить жильем 771 жителя области.