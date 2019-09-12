В конкурсной программе фестиваля «Театральное Прихоперье» участвуют девять театров

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15 сентября в 18.00 первый конкурсант – Тамбовский государственный академический ордена «Знак Почета» драматический театр представит спектакль «Пигмалеон» по пьесе Бернарда Шоу.17 сентября в 12.00 зрители увидят спектакль Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра «Тетки» по пьесе А.Коровкина.17 сентября в 18.00 в зале Центра Культуры БМР (бывший ДК «Железнодорожников) Балаковский театр юного зрителя выступит со спектаклем «Примадонны» по пьесе К.Людвига.18 сентября в 12.00 на суд жюри и зрителей драматический театр города Вольска представит постановку «Боинг-Боинг» М.Камолетти.18 сентября в 18.00 в зале Центра Культуры БМР Саратовский областной театр оперетты покажет постановку «Здравствуйте, я ваша тетя!».19 сентября в 12.00 пройдет спектакль Тамбовского Молодежного театра «Жених» по пьесе А.Островского «Женитьба Бальзаминова».20 сентября в 11.00 зрителей ждет встреча с героями комедии «Горе от ума» А.Грибоедова в исполнении Балашовского драматического театра.21 сентября в 11.00 конкурсные просмотры продолжит Борисоглебский драматический театр им. Н.Г.Чернышевского с постановкой «Самая красивая» Н.Демчик.21 сентября в 18.00 завершает конкурсную программу Пензенский областной драматический театр им. А.В.Луначарского со спектаклем «В зале есть врач?» по пьесе Е.Трусевич.