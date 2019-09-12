12 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:00 | 12 сентября
В Саратове отпраздновали Всероссийский День трезвости
11:05 | 12 сентября
На комбинате «Ураласбест» состоялся праздник многодетных семей
10:31 | 12 сентября
Саратовской области продолжают сбор овощных культур
09:39 | 12 сентября
Свобода выбора. 5 ситуаций, когда мы выбираем безалкогольное пиво
09:15 | 12 сентября
В текущем году на лесовосстановление и формирование запаса лесных семян предусмотрено 18,9 миллиона рублей
17:25 | 11 сентября
Достройку проблемного дома в Саранске профинансировал «ПРОМИНСТРАХ»
17:00 | 11 сентября
В министерстве строительства и ЖКХ области распределили семь квартир среди детей-сирот
16:18 | 11 сентября
В конкурсной программе фестиваля «Театральное Прихоперье» участвуют девять театров
15:27 | 11 сентября
Определены первые победители ЧМ по пожарно-спасательному спорту
14:30 | 11 сентября
Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров
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В конкурсной программе фестиваля «Театральное Прихоперье» участвуют девять театров

Новости
В конкурсной программе фестиваля «Театральное Прихоперье» участвуют девять театров

В конкурсной программе фестиваля «Театральное Прихоперье-2019» принимают участие девять театров из Саратовской, Волгоградской, Тамбовской, Пензенской и Воронежской областей.

15 сентября в 18.00 первый конкурсант – Тамбовский государственный академический ордена «Знак Почета» драматический театр представит спектакль «Пигмалеон» по пьесе Бернарда Шоу.

17 сентября в 12.00 зрители увидят спектакль Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра «Тетки» по пьесе А.Коровкина.

17 сентября в 18.00 в зале Центра Культуры БМР (бывший ДК «Железнодорожников) Балаковский театр юного зрителя выступит со спектаклем «Примадонны» по пьесе К.Людвига.

18 сентября в 12.00 на суд жюри и зрителей драматический театр города Вольска представит постановку «Боинг-Боинг» М.Камолетти.

18 сентября в 18.00 в зале Центра Культуры БМР Саратовский областной театр оперетты покажет постановку «Здравствуйте, я ваша тетя!».

19 сентября в 12.00 пройдет спектакль Тамбовского Молодежного театра «Жених» по пьесе А.Островского «Женитьба Бальзаминова».

20 сентября в 11.00 зрителей ждет встреча с героями комедии «Горе от ума» А.Грибоедова в исполнении Балашовского драматического театра.

21 сентября в 11.00 конкурсные просмотры продолжит Борисоглебский драматический театр им. Н.Г.Чернышевского с постановкой «Самая красивая» Н.Демчик.

21 сентября в 18.00 завершает конкурсную программу Пензенский областной драматический театр им. А.В.Луначарского со спектаклем «В зале есть врач?» по пьесе Е.Трусевич.