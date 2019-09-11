В Энгельсе состоится VIII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры
22 сентября в 11:00 на центральной площади Энгельса состоится VIII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры.
Гостей фестиваля ожидает насыщенная программа - выступление казачьих коллективов Саратова и районов области, турнир по спортивной рубке шашкой, показательные выступления по джигитовке в исполнении конноспортивного клуба «Метелица» из Пензы, выставка прикладного искусства, чаепитие.
Поклонников казачьего фольклорного творчества порадует выступление известного коллектива Государственного ансамбля Российского казачества «Казачий курень» из Волгограда. Ансамбль в составе 40 артистов, включая хореографическую, хоровую группы и оркестр представит номера из новой программы, с которой в июне этого года выступал во Франции и Бельгии. После участия в саратовском фестивале артисты отправятся на Всероссийский фестиваль искусств в Адыгею. Саратовский зритель увидит постановку, которая является визитной карточкой ансамбля «Донской пляс», а также танец кубанских казаков «Молодичка», «Донскую кадриль», услышит популярные песни «Распрягайте, хлопцы, кони», «Когда мы были на войне» и другие.