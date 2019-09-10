Мастер-класс от «Крыльев»: здесь рождается характер
Череду мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города в Саратове, сегодня начал Детский следж-хоккейный клуб "Крылья".
На катке ЛДС «Кристалл» подопечные Сергея Родионова по инициативе своего тренера и непосредственной поддержке мэра города Михаила Исаева провели очередной показательный матч для ребят из школ-интернатов областного центра.
На улице не по-сентябрьски жарко. Душевным теплом ребята, их родители и тренеры наполнили раздевалку. Ставшие настоящими друзьями за год жизни команды (День города станет для «крылатых» следжиков вдвойне праздничным, ведь в эту пору в 2018 году состоялось официальное открытие саратовского ДСХК), следж-хоккеисты делились впечатлениями о прошедших каникулах, пикировались остроумными и добрыми шутками. Такая же светлая энергия исходила и от зрительских трибун. На этот раз болельщики следж-хоккея побили своеобразный рекорд — на трибунах разместилось немногим меньше трехсот человек. Разве могли «Крылья» ударить в грязь лицом? И зрелищный матч не заставил себя ждать долго.
Две пятнадцатиминутки пронеслись как одно мгновение, что неслучайно, ведь атака "белых" без промедлений превращалась в контратаку "синих". В погоне за шайбой новички не уступали опытным товарищам. Бесстрашие Шамиля Фаизова, отчаянные («авторские») выбросы шайб Николаем Подлесновым, изящное стремление в атаку Сергея Широких, разыгранный словно по нотам и единственный забитый в игре гол авторства энгельситов Даши Степовых и Егора Колбасина, – ммммм, сегодняшнее ледовое побоище и было настоящей спортивной песней. Да простят написавшего эти строки другие игроки, фамилии которых не названы. Ребята, у нас все впереди. Главное, что вас объединяет три слова: КРАСОТА, ХАРАКТЕР, СИЛА.
Бесконечно приятно было смотреть на счастливых родителей, которые наблюдали за своими отважными спортсменами и в то же время слушали советы тренеров, пролетавших за своими учениками, казалось, со скоростью ветра. Как не внять? Ведь наверняка каждая следж-хоккейная семья обсуждает дома плюсы и минусы прошедшей встречи, будь то тренировка, игра, мастер-класс.
А сегодняшняя игра стала как раз настоящим мастер-классом, и в первую очередь для пришедших зрителей.
- Я преподаю в школе-интернате номер 5, и к приглашению прийти на следж-хоккей мы с учениками отнеслись с интересом, - делится с «Известиями. Саратов и регионы» педагог Наталья Ивановна, и с каждой фразой эмоции захлестывают ее больше и больше. – Но мы даже представить себе не могли, что это настолько восхитительно! Я восторгаюсь ловкостью игроков, красотой игры. Усиди попробуй в таких санях, тем более на льду, да еще шайбу высмотри практически с пола. У нас взрослых порой нет силы воли, а у них ее перенимаешь. Вон смотрите, самый маленький мальчик, мы все время за ним наблюдаем. Воробышком на других наскакивает. До слез! А мальчик, которого мама возит? Это же умницы потрясающие! А мы говорим, у нашего времени нет героев! Ну уж! Вот они, перед нами — все двенадцать человек!
- 22 мая подобным образом мы закрыли учебный год, - рассказывает создатель ДСХК «Крылья», тренер Сергей Родионов. – Мы поняли, что такие матчи можем проводить очень часто. В результате позвали школьников, и новый год открываем аналогично. Благодарим за поддержку наших начинаний главу Саратова Михаила Исаева. Вместе с Михаилом Александровичем вынашиваем идею создания в нашем городе собственного, саратовского, турнира. Хоть наша команда и немногочисленна, благодаря тому, что ребята повышают свои навыки, у Саратова есть серьезные основания называться одним из центров детского следж-хоккея России.
О том, каким образом игрокам удается совершенствоваться в любимом виде спорта, сообщил Игорь Широких.
- Отечественная детская следж-хоккейная лига придумала для юных спортсменов формат интенсивов. Это не только усиленные тренировки, которые напоминают больше полное погружение в следж-хоккей, и возможность приобрести новые навыки, но и знакомство с ребятами из разных команд. Этим летом на такой сбор в город Пересвет Московской области ездила нападающая Дарья Степовых. 27 августа в Ярославле закончился международный интенсив по следж-хоккею – Hockey Family Camp. В нем приняли участие игроки команды «Крылья» Сергей Широких и Глеб Казаков. Для детей из России, Японии, США, Финляндии, Словакии данное событие запомнится как праздник доброго общения, ярких эмоций, крепкой дружбы и, конечно, спорта. Тренерский штаб тоже был международным, была возможность набраться опыта у зарубежных коллег. В свободное от спорта время детям было некогда скучать. Была экскурсионная программа. Организаторы дали возможность ознакомится с творческими студиями лагеря – театральной, изобразительной и блогингом – и выбрать понравившуюся для посещения. Веселые совместные вечера останутся в памяти надолго.
В начале октября основной состав команды примет участие в турнире по следж-хоккею в городе Казань. В конце второго осеннего месяца в город Пересвет на интенсив для вратарей планируем делегировать голкипера и нашей команды. Кульминацией спортивного года для клуба станет участие во Втором фестивале Детской следж-хоккейной лиги в Сочи в декабре.
По словам наставников ДСХК «Крылья», ожиданий от следующего сезона много. В частности, они работают над тем, чтобы пять раз в году проводить местные учебно-тренировочные сборы для ребят из районов региона (Энгельсский, Вольский и Балаковский), в которых есть лед, но нет следж-хоккейной команды. По мнению Сергея Валерьевича и Игоря Борисовича, это верный шаг на пути развития в Саратовской области адаптивного хоккея.
А предпосылки для этого налицо. Паралимпийская версия хоккея в нашем крае набирает популярность. Что в случае с дерзким, динамичным, красивым, волевым видом спорта кажется закономерным. Вместе с тем хочется, чтобы количество любителей следж-хоккея росло в геометрической прогрессии. Ведь эта игра – про вызывающую уважение силу духа детей и обретающих почву под ногами взрослых. Как там в «Доживем до понедельника»? «Счастье, когда тебя понимают»... В команде и ребенка, и родителя коллектив понимает с полуслова. И за это спасибо тебе, следж-хоккей.
Автор Елена Маркелова