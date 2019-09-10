Мастер-класс от «Крыльев»: здесь рождается характер

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На катке ЛДС «Кристалл» подопечные Сергея Родионова по инициативе своего тренера и непосредственной поддержке мэра города Михаила Исаева провели очередной показательный матч для ребят из школ-интернатов областного центра.На улице не по-сентябрьски жарко. Душевным теплом ребята, их родители и тренеры наполнили раздевалку. Ставшие настоящими друзьями за год жизни команды (День города станет для «крылатых» следжиков вдвойне праздничным, ведь в эту пору в 2018 году состоялось официальное открытие саратовского ДСХК), следж-хоккеисты делились впечатлениями о прошедших каникулах, пикировались остроумными и добрыми шутками. Такая же светлая энергия исходила и от зрительских трибун. На этот раз болельщики следж-хоккея побили своеобразный рекорд — на трибунах разместилось немногим меньше трехсот человек. Разве могли «Крылья» ударить в грязь лицом? И зрелищный матч не заставил себя ждать долго.Две пятнадцатиминутки пронеслись как одно мгновение, что неслучайно, ведь атака "белых" без промедлений превращалась в контратаку "синих". В погоне за шайбой новички не уступали опытным товарищам. Бесстрашие Шамиля Фаизова, отчаянные («авторские») выбросы шайб Николаем Подлесновым, изящное стремление в атаку Сергея Широких, разыгранный словно по нотам и единственный забитый в игре гол авторства энгельситов Даши Степовых и Егора Колбасина, – ммммм, сегодняшнее ледовое побоище и было настоящей спортивной песней. Да простят написавшего эти строки другие игроки, фамилии которых не названы. Ребята, у нас все впереди. Главное, что вас объединяет три слова: КРАСОТА, ХАРАКТЕР, СИЛА.Бесконечно приятно было смотреть на счастливых родителей, которые наблюдали за своими отважными спортсменами и в то же время слушали советы тренеров, пролетавших за своими учениками, казалось, со скоростью ветра. Как не внять? Ведь наверняка каждая следж-хоккейная семья обсуждает дома плюсы и минусы прошедшей встречи, будь то тренировка, игра, мастер-класс.А сегодняшняя игра стала как раз настоящим мастер-классом, и в первую очередь для пришедших зрителей.О том, каким образом игрокам удается совершенствоваться в любимом виде спорта, сообщил Игорь Широких.По словам наставников ДСХК «Крылья», ожиданий от следующего сезона много. В частности, они работают над тем, чтобы пять раз в году проводить местные учебно-тренировочные сборы для ребят из районов региона (Энгельсский, Вольский и Балаковский), в которых есть лед, но нет следж-хоккейной команды. По мнению Сергея Валерьевича и Игоря Борисовича, это верный шаг на пути развития в Саратовской области адаптивного хоккея.А предпосылки для этого налицо. Паралимпийская версия хоккея в нашем крае набирает популярность. Что в случае с дерзким, динамичным, красивым, волевым видом спорта кажется закономерным. Вместе с тем хочется, чтобы количество любителей следж-хоккея росло в геометрической прогрессии. Ведь эта игра – про вызывающую уважение силу духа детей и обретающих почву под ногами взрослых. Как там в «Доживем до понедельника»? «Счастье, когда тебя понимают»... В команде и ребенка, и родителя коллектив понимает с полуслова. И за это спасибо тебе, следж-хоккей.Автор Елена Маркелова