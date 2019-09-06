200 школьников разработали социально-экономические проекты для Саратовской области

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В ней приняли участие Борис Соловьев, директор проектов Центра проектов «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) и представители Федерального проектного офиса стратегической инициативы по проекту «Кадры будущего для регионов».Проект был запущен АСИ в 2018 году, тогда он стартовал в 7 пилотных регионах. В 2019 году Саратовская область вошла в число 23 регионов-участников. Проект «Кадры будущего для регионов» направлен на формирование и развитие лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для региона социально-экономических проектов.18 проектов для решения ключевых задач и проблем региона были разработаны 200 школьниками и 20 студентами-тьюторами под руководством 20 наставников из бизнеса и профессионально-экспертного сообщества. В заключительный день школы проектные команды презентовали свои идеи заместителю Председателя Правительства области Сергею Наумову, министру образования области Ирине Седовой и наставникам.