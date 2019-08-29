Спортсмен школы «РиФ» Андрей Живаев завоевал «золото» чемпионата мира по плаванию в Бразилии
С 25 по 31 августа в городе Сан-Пауло (Бразилия) проходит чемпионат мира по плаванию (спорт глухих).
В соревнованиях принимают участие пловцы из 29-ти государств. В составе Российской делегации выступает воспитанник детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура», заслуженный мастер спорта Андрей Живаев.
Российские спортсмены поехали на чемпионат по итогам первенства России по плаванию среди глухих. Он проходил в Пензе в апреле 2019 года.
По итогам 1-го дня соревнований Андрей Живаев завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 1:54,74.