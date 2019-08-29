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На VI федеральной спартакиаде пенсионеров лучшим пловцом стал саратовец

Новости


С 24 по 27 августа 2019 года в г. Уфе Республики Башкортостан состоялись финальные соревнования VI Спартакиады пенсионеров России.

Сборная команда Саратовской области приняла участие в следующих видах программы Спартакиады: плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, легкая атлетика (кросс, комбинированная эстафета), шахматы, дартс.

По итогам соревнований команда Саратовской области заняла 22 место из 76 регионов Российской Федерации в общекомандном зачете и 1 место в России по плаванию в категории 70 плюс (Максименко Михаил Яковлевич, г. Энгельс).

Всего в финальных соревнованиях Спартакиады приняли участие 700 спортсменов–любителей «серебряного возраста» из 76 российских регионов и 7 зарубежных стран: Чехии, Германии, Финляндии, Великобритании, Литвы, Франции, Армении.