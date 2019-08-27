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На 53 площадках Саратовской области прошла Ночь кино

Новости


В ночь с 24 на 25 августа 2019 года в Саратовской области прошла Всероссийская акция «Ночь кино».

Организаторами акции выступили региональное министерство культуры, Саратовский областной методический киновидеоцентр, а также муниципальные учреждения культуры, частные кинозалы.

Всероссийская акция «Ночь кино» прошла на 53 площадках области в 38 муниципальных районах (Александрово-Гайском, Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Воскресенском, Духовницком, Дергачевском, Екатериновском, Ершовском, Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Краснопартизанском, Марксовском, Новобурасском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Петровском, Питерском, Пугачевском, Ровенском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Советском, Татищевском, Турковском, Федоровском, Хвалынском, Энгельсском, г. Шиханы и г. Саратов) с общим охватом 19 858 жителей региона.

Жители и гости Саратовской области увидели художественные фильмы «Домовой» (6+, 104 мин.), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+, 90 мин.) и «Балканский рубеж» (16+, 151 мин.). Именно эти киноленты были выбраны по итогам всероссийского зрительского интернет-голосования, которое проходило в июне-июле 2019 года на официальном сайте ИА «ТАСС».

На площадках 14 модернизированных кинозалов показы фильмов прошли в цифровом формате (DCP).

Самое большое количество зрителей было в г. Саратове (2000 человек), Балаковском (2500 человек) и Александрово-Гайском (1380 человек) районах.

В Саратове Всероссийская акция прошла на 3 площадках: под открытым небом в скверах «Победа» Ленинского района и «Дружбы народов» Заводского района, Историческом парке «Россия – моя история».

Акция не была поддержана отделами культуры Лысогорского и Саратовского районов по причине отсутствия технической возможности.

В 2019 году к акции впервые присоединились 4 частных кинозала: кинотеатр «Happy Cinema» (г. Саратов, Вольский тракт, 2/1), кинотеатры «Россия» и «Мир» (г. Балаково), кинотеатр «Кристалл» (г. Маркс).
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